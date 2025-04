Zeugin: „Er war ein Patriarch. Sein Wort galt“

In der fortgesetzten Verhandlung sagte am Dienstag die 49-jährige Mutter der beiden mutmaßlichen Opfer aus. Unter Tränen schilderte sie die damalige Familiensituation: „Mein Schwiegervater war ein Patriarch. Sein Wort galt.“ Im Alter von 16 Jahren habe sie den Sohn des Angeklagten kennengelernt. Bei einem Besuch in der Dienstwohnung des damaligen Polizisten habe dieser ihr einen Revolver an die Schläfe gehalten und gefragt: „Geladen oder nicht?“ Dann habe er abgedrückt, gelacht und gemeint: „Glück gehabt. Jetzt bist du in die Familie aufgenommen!“