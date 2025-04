Ex-Polizist ist nun wieder auf freiem Fuß

Anfang April musste sich ein 76-jähriger Ex-Polizist aus Vorarlberg vor Gericht verantworten: Ihm wurde der sexuelle Missbrauch seiner beiden Enkeltöchter vorgeworfen. Der Mann wurde zu zehn Jahren Haft verurteilt, allerdings noch nicht rechtskräftig, da Berufung angemeldet worden ist. So konnte er quasi als freier Mann das Landesgericht Feldkirch verlassen. Ein paar Tage darauf erließ die Staatsanwaltschaft dann einen Antrag auf U-Haft – wegen Fluchtgefahr, tatsächlich klickten wenig später in Melk in Niederösterreich die Handschellen für den Mann.