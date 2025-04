76-jähriger Angeklagter kassiert zehn Jahre Haft

Ihre Schwester habe von dem Verhältnis gewusst und sogar geduldet. „Sie hat mich dann mit den Nacktfotos erpresst und gedroht: „Wenn Du nicht weiterhin lieb zu ihm bist, erzähle ich die Geschichte in deinem Mädchengymnasium und zeige die Bilder dort herum.” In der Verhandlung beschrieb die einstige Geliebte, die später den Bruder des Angeklagten heiratete, die Familie so: „Sie wollten nach außen hin eine intakte Familie darstellen, was bei genauerer Betrachtung jedoch nicht stimmte.“ Sie selbst habe sich nach so vielen Jahren zur Anzeige entschlossen, nachdem ihre Tochter von einem Privatdetektiv angesprochen wurde und dieser Infos über eines der mutmaßlichen Opfer wollte.