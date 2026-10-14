Lenny & „Herbie Baby“ in der Bar des Hotel Sacher

Sie galten seit den 1960ern als die Giganten der internationalen Musikszene, als die faszinierendsten Rivalen, ja Antipoden: Leonard „Lennie“ Bernstein (1918-1990), das „amerikanische Wunderkind“, das in den USA „herrschte“, und Herbert von Karajan (1908-1989) in Mailand, Wien, Salzburg und Berlin. Zwei „Götter“, über die zahllose Anekdoten und Witze kursierten, die über ihre Beziehungen zueinander viel sagten. Etwa über Bernstein, den spontanen Gefühlsmenschen, der einem Journalisten erzählt: „Gestern Nacht ist mir Gott im Traum erschienen und sagte mir, dass ich der größte Dirigent aller Zeiten bin.“