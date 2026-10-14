Julia Jacklin: „Es braucht drastische Schritte“

Ist es dir wichtig, dich bei der Schaffung von etwas Neuem ständig von alten Aufnahmen zu distanzieren, oder baust du auf eine bestimmte Weise auf den älteren auf?

Das ist interessant. Meine eigene Erfahrung mit meiner Musik unterscheidet sich stark von jener der Leute, die sie hören. Ich lebe mein Leben und zwischen den Alben passiert unglaublich viel. Wenn mich also jemand fragt: „Willst du, dass es anders klingt als das letzte Album?“, dann denke ich gar nicht an das letzte Album, weil ich in der Zwischenzeit so viel erlebt habe. Ich habe seitdem ein ganzes Leben gelebt. Ich höre es mir nicht noch einmal an. Ich definiere mich nicht nur als Musikerin. Manche Leute haben mir im Rahmen der Pressearbeit gesagt: „Dieses Album ist ganz anders als das letzte.“ Und ich denke mir: „Ach, wirklich? Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, wie das klang.“ Ich habe es seit Jahren nicht mehr gehört, aber ich glaube, das ist gut so. Ich versuche nicht zu viel darüber nachzudenken, sonst mache ich mich verrückt. Bei meinem zweiten Album habe ich mich vielleicht noch gefragt: „Muss ich etwas anders machen?“ Aber heute gehe ich einfach davon aus, dass es anders wird, weil Zeit vergangen ist. Gleichzeitig wird es wahrscheinlich trotzdem nach mir klingen, weil ich eben ich bin.