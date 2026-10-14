„Überblöd!“ Kompany knöpft sich Bayern-Star vor

Großer Frust bei den Bayern nach dem Patzer in der Champions League bei Viking Stavanger! Vor allem die unnötige Gelb-Rote Karte für Superstar Michael Olise sorgte für Kopfschütteln. „Überblöd“, übte auch Trainer Vincent Kompany Kritik an seinem Schützling.
„Es ist unsere eigene Schuld“, sagte Vincent Kompany am Dienstagabend nach dem überraschenden 3:3 bei Viking Stavanger bei „Prime Video“. Der 40-Jährige sprach von „totalen Konzentrationsfehlern“ seiner Mannschaft. „Wir waren einfach nicht schlau, nicht gegen Augsburg, nicht heute.“ Man habe sich selbst „in den Fuß geschossen mit dieser Roten Karte“.
Olise verliert die Nerven
In der 74. Minute sah Michael Olise beim Stand von 3:2 für die Bayern nach einem Foul die Gelbe Karte. Dann ließ sich der Franzose auch noch provozieren und warf Gegenspieler Zlatko Tripic den Ball ins Gesicht. Die Folge: Gelb Rot – für den Franzosen war vorzeitig Schluss!
Hier der Aufreger im Video:
Viking warf noch einmal alles nach vorne und wurde durch ein spätes Kopfballtor von Herman Johan Haugen belohnt – 3:3 hieß es am Ende. Ein Rückschlag für die Bayern! Drei Tage nach dem 2:2 beim FC Augsburg verpassten die Münchner in einem wilden Spiel wieder den Sieg. Nach zwei Spieltagen der Champions-League-Ligaphase hat der deutsche Rekordmeister in der Tabelle vier Punkte auf dem Konto.
Auch Kane verärgert
Auch Harry Kane, der doppelt getroffen hatte, ärgerte sich über die Aktion von Olise. „Ich weiß, dass Michael jetzt total niedergeschlagen sein wird“, sagte der Engländer über seinen kongenialen Mitspieler. Nachsatz. „Er wird nun die Verantwortung dafür übernehmen müssen!“
Geldstrafe für Olise?
Gefragt, ob es eine interne Geldstrafe für Olise gebe, hielt sich Sportvorstand Max Eberl zurück. Das werde man „in Ruhe“ besprechen, meinte der 53-Jährige.
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