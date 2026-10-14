„Überblöd!“ Kompany knöpft sich Bayern-Star vor

Viking warf noch einmal alles nach vorne und wurde durch ein spätes Kopfballtor von Herman Johan Haugen belohnt – 3:3 hieß es am Ende. Ein Rückschlag für die Bayern! Drei Tage nach dem 2:2 beim FC Augsburg verpassten die Münchner in einem wilden Spiel wieder den Sieg. Nach zwei Spieltagen der Champions-League-Ligaphase hat der deutsche Rekordmeister in der Tabelle vier Punkte auf dem Konto.