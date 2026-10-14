Pöltl feiert mit Toronto Kantersieg gegen New York

Toronto dominierte die Partie vor Heimpublikum vom Start weg und lag bereits zur Halbzeit 86:47 voran. Beim amtierenden NBA-Champion aus New York wurden Leistungsträger wie Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns oder Ex-Raptor OG Anunoby geschont. Am Donnerstag treffen die beiden Teams neuerlich aufeinander, dann im „Big Apple“.