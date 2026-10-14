Pöltl feiert mit Toronto Kantersieg gegen New York

Die Toronto Raptors haben am Dienstag (Ortszeit) in der Vorbereitung auf die neue Saison in der National Basketball Association (NBA) einen 148:98-Kantersieg gegen die New York Knicks gefeiert.
Der Wiener Jakob Pöltl steuerte sechs Punkte, fünf Rebounds sowie je einen Assist und Steal in 19:20 Einsatzminuten bei. Topscorer der Kanadier war der erstmals aufgebotene „Heimkehrer“ Kawhi Leonard mit 21 Zählern.
Toronto dominierte die Partie vor Heimpublikum vom Start weg und lag bereits zur Halbzeit 86:47 voran. Beim amtierenden NBA-Champion aus New York wurden Leistungsträger wie Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns oder Ex-Raptor OG Anunoby geschont. Am Donnerstag treffen die beiden Teams neuerlich aufeinander, dann im „Big Apple“.
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