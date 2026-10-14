Saugut! Grunzer leben das ganze Jahr über draußen

Beengte Verhältnisse in einem Stall, Massenhaltung: All das wird Schweinezüchtern oft vorgeworfen. Pia-Maria Miksche und ihr Partner Mathias Mader aus Dobersberg gehen da bewusst einen ganz anderen Weg. Ihre Turopolje-Schweine sind das ganze Jahr über auf der Weide, zum Beispiel haben 16 Schweine rund einen Hektar Grund zur Verfügung. Schon Pias Vater Edwin Miksche beschäftigte sich in seiner Freizeit mit Freilandschweinen, diese stellten für ihn einen Ausgleich zum Berufsleben als Mechaniker dar.