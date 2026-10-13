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Grazer KIZ-Royalkino

Premiere von David Lapuchs „Nachts in der Provinz“

Steiermark
13.10.2026 18:00
David Lapuch hat die Kurzfilme „Cornetto im Gras“ (Bild) und „Frutti di Mare“ zu einem ...
David Lapuch hat die Kurzfilme „Cornetto im Gras“ (Bild) und „Frutti di Mare“ zu einem Spielfilm verschmolzen(Bild: David Lapuch)
Porträt von Michaela Reichart
Von Michaela Reichart

Der steirische Filmemacher David Lapuch macht aus zwei Kurzfilmen den Spielfilm „Nachts in der Provinz“. Am 15. Oktober erlebt er im Grazer KIZ-Royalkino seine Weltpremiere. Zwei Tage später ist er dann in Wien im Admiral Kino zu sehen.

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Mit seinen Kurzfilmen „Cornetto im Gras“ und „Frutti di Mare“ hat der steirische Regisseur David Lapuch zahlreiche Preise eingeheimst. Und obwohl sie auch vom Publikum gefeiert wurden, teilten sie das Schicksal vieler Kurzfilme – großes Hallo auf Festivals, aber keine Präsenz in Kinos oder im TV. Also entwickelte der findige Filmemacher eine Idee und verband die zwei Kurzfilme zu einem abendfüllenden Spielfilm.

„Sie verbindet dieselbe filmische DNA: die steirische Provinz bei Nacht, Menschen an Wendepunkten ihres Lebens, der eigenwillige Humor, die Melancholie – und Momente, in denen sich das Alltägliche unvermittelt ins Fantastische verschiebt“, sagt Lapuch über die Auswahl der beiden Filme, die er natürlich nicht nur aneinanderreiht, sondern mit einem eigens gedrehten Prolog und einem verbindenden Mittelteil mit Maria Hofstätter als Erzählerin zu einem runden Ganzen macht.

Filmemacher David Lapuch
Filmemacher David Lapuch(Bild: Alexander Haider)

Exzellentes Ensemble
Herausragend ist auch der Rest des Ensembles. Neben Größen des österreichischen Kinos wie Marlene Hauser (bekannt aus „Sonne“ oder „Corsage“) und Thomas Schubert (nominiert als bester Schauspieler beim Europäischen Filmpreis 2023) sind etwa Clemens Berndorff, Faris Rahoma, Alina Schaller, Lukas Walcher, Karl Fischer, Harry Lampl, Anna Wagner und Mona Kospach zu sehen.

Die Weltpremiere flimmert am 15. Oktober um 20.30 Uhr im Grazer KIZ-Royalkino über die Leinwand – am Samstag folgt das Wiener Admiral Kino.

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