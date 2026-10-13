Premiere von David Lapuchs „Nachts in der Provinz“

„Sie verbindet dieselbe filmische DNA: die steirische Provinz bei Nacht, Menschen an Wendepunkten ihres Lebens, der eigenwillige Humor, die Melancholie – und Momente, in denen sich das Alltägliche unvermittelt ins Fantastische verschiebt“, sagt Lapuch über die Auswahl der beiden Filme, die er natürlich nicht nur aneinanderreiht, sondern mit einem eigens gedrehten Prolog und einem verbindenden Mittelteil mit Maria Hofstätter als Erzählerin zu einem runden Ganzen macht.