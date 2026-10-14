ÖFB-Star Laimer schimpft und rechnet mit Schiri ab

Und Laimer legte nach: „Dann liege ich halt am Boden mit einer Kopfverletzung. Ich dachte auch immer, der Schiri müsste unterbrechen bei Kopfverletzungen – das war auch egal in dem Moment. Dann fragt er mich, ob ich eine medizinische Unterstützung brauche. Ich sage ‘Nein‘ und dann schickt er mich einfach raus. Ich dachte, die Regeln sind: Ich muss nur raus, wenn die medizinische Unterstützung auf den Platz kommt. Aber vielleicht bin ich auch falsch bei den Regeln. Ich war jetzt auch nicht der beste Freund vom Schiri und ich will jetzt auch gar nicht mehr über den reden!“