Starke Frau: Das ist die neue Flugpolizei-Chefin

„Geschlecht ist irrelevant“

Nun wurde sie auch offiziell mit der Aufgabe betraut. Und sie zeigt, dass nicht das Geschlecht entscheidend ist, sondern die Qualifikation, die Erfahrung und die Bereitschaft, Verantwortung zu tragen. „Es ist nämlich völlig irrelevant, ob es ein Mann oder Frau ist, genau wie beim Fliegen“, will die neue Abteilungsleiterin keine Geschlechterdiskussion aufkommen lassen. „Im Endeffekt geht es nur darum, für seinen Beruf zu brennen!“