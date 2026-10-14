Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vom Cockpit zur Spitze

Starke Frau: Das ist die neue Flugpolizei-Chefin

Steiermark
14.10.2026 06:30
Die Grazerin Ulrike Hutsteiner ist die neue Chefin der Flugpolizei.
Die Grazerin Ulrike Hutsteiner ist die neue Chefin der Flugpolizei.(Bild: BMI/Tobias BOSINA)
Porträt von Eva Stockner
Von Eva Stockner

Sie hat sich ihren Platz ganz vorne im Cockpit erarbeitet: Die Grazerin Ulrike Hutsteiner steht für Mut, Durchhaltevermögen und Leidenschaft für ihren Beruf. Als erste Pilotin der österreichischen Flugpolizei und jetzt offiziell auch erste Frau an deren Spitze hat sie die österreichische Polizeigeschichte mitgeschrieben.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Für Ulrike Hutsteiner ist die Aufgabe nicht neu. Bereits im Mai 2023 hatte sie die Leitung der Abteilung vorübergehend übernommen. Mit der nun öffentlichen Bestellung erhält ihre Führungsverantwortung eine neue Grundlage.

Geboren und aufgewachsen in einer Polizeifamilie in Graz, interessierte sie sich schon früh für die Fliegerei. Nach der Matura begann sie zuerst ein Studium, bevor sie 1994 ihren Dienst bei der Wiener Polizei antrat. Doch ihr beruflicher Weg sollte sie noch in ganz andere Höhen führen.

Denn 2002 begann sie als erste Frau die Hubschrauberpilotenausbildung der österreichischen Flugpolizei, ab 2007 war sie bei der Flugeinsatzstelle Salzburg tätig. Der Wechsel vom Streifendienst ins Cockpit war ein entscheidender Schritt – und der Beginn einer außergewöhnlichen Laufbahn.

Das Einsatzkommando Cobra (links im Bild Kommandant Generalmajor Rainer Wintersteiger) und die ...
Das Einsatzkommando Cobra (links im Bild Kommandant Generalmajor Rainer Wintersteiger) und die österreichische Flugpolizei (Leiterin Ulrike Hutsteiner, re.) arbeiten eng zusammen und sind beide organisatorisch unter der Direktion Spezialeinheiten (DSE) im Innenministerium verankert.(Bild: BMI/Tobias BOSINA)

Auch akademisch blieb sie engagiert: 2013 schloss sie neben ihrer Berufstätigkeit ihr Studium an der Universität Wien ab und widmete sich fünf Jahre beruflich der Kriegsgräberfürsorge im Innenministerium. Hutsteiner bewies damit, dass sich unterschiedliche Interessen und fordernde Aufgaben nicht ausschließen müssen. Sie verband praktische Polizeiarbeit mit fliegerischer Expertise und akademischer Weiterbildung.

Im Mai 2023 schloss sich der Kreis: Die vormals erste Pilotin der Flugpolizei übernahm (interimistisch) auch als erste Frau die Leitung der Abteilung im Innenministerium. Sie folgte auf Christian Stella, der im Oktober 2022 als Kabinettschef in das Büro von VP-Innenminister Gerhard Karner wechselte.

148 Stunden waren Piloten der Flugpolizei beim Waldbrand im Lesachtal im Einsatz. Fast 1,2 ...
148 Stunden waren Piloten der Flugpolizei beim Waldbrand im Lesachtal im Einsatz. Fast 1,2 Millionen Liter Wasser wurden transportiert.(Bild: Hannes Wallner)

„Geschlecht ist irrelevant“
Nun wurde sie auch offiziell mit der Aufgabe betraut. Und sie zeigt, dass nicht das Geschlecht entscheidend ist, sondern die Qualifikation, die Erfahrung und die Bereitschaft, Verantwortung zu tragen. „Es ist nämlich völlig irrelevant, ob es ein Mann oder Frau ist, genau wie beim Fliegen“, will die neue Abteilungsleiterin keine Geschlechterdiskussion aufkommen lassen. „Im Endeffekt geht es nur darum, für seinen Beruf zu brennen!“ 

Was für sie die Attraktivität des Berufes ausmacht? Dass die Tätigkeit der Polizei allgemein eine sehr faszinierende sei. In Zusammenarbeit mit den verschiedenen Einsatzorganisationen könne man gute Erfolge erzielen. „Alleine ist man nichts“, betont Hutsteiner. Die Flugpolizei selbst ist eine Sondereinheit etwa wie die Diensthunde. Stationiert ist man seit 2024 in Wiener Neustadt und mit dem EKO Cobra organisatorisch unter der Direktion Spezialeinheiten (DSE) verankert.

Auch der Betrieb und Einsatz von Drohnen gehört zur Flugpolizei.
Auch der Betrieb und Einsatz von Drohnen gehört zur Flugpolizei.(Bild: BMI/Tobias BOSINA)

6000 Flugstunden pro Jahr
Wie wichtig die Arbeit der Flugpolizei ist, zeigt ein Blick auf die Einsatzzahlen. Rund 6000 Stunden sind die 42 Piloten (darunter zwei Frauen) pro Jahr in der Luft. Neben den Piloten verrichten auch 29 Techniker – vier davon weibliche – bei der Flugpolizei ihre Arbeit. Allein beim Waldbrand im Lesachtal waren die Piloten148 Stunden im Einsatz und transportierten fast 1,2 Millionen Liter Löschwasser. „Aufgrund der Waldbrände war es ein sehr fordernder Sommer“, so Hutsteiner.

Neben Waldbränden zählen vor allem Fahndungen und die Suche nach Personen, Überwachung von Großeinsätzen, Seilbergungen und Einsätze mit Spezialeinheiten sowie der Betrieb und Einsatz von unbemannten Luftfahrzeugen (Drohnen) für Kriminal- und Verkehrspolizei zu den Aufgaben der Polizeipiloten.

Innenminister Gerhard Karner mit Ulrike Hutsteiner Anfang Oktober bei einem Festakt in ...
Innenminister Gerhard Karner mit Ulrike Hutsteiner Anfang Oktober bei einem Festakt in Lanzenkirchen(Bild: BMI/Greene)

„Mit Ulrike Hutsteiner übernimmt eine erfahrene Polizistin und Luftfahrtexpertin die Leitung der Flugpolizei. Denn sie verfügt nicht nur über jahrelange Führungserfahrung, sondern war ja auch selbst Polizei-Hubschrauberpilotin. Ich bin überzeugt, dass sie die Flugpolizei mit hoher Professionalität leiten wird“, betont auch Innenminister Gerhard Karner.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
14.10.2026 06:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Freuen Sie sich auf viele neue Funktionen und noch mehr Möglichkeiten zum Austausch. Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

In Bielefeld sind drei junge Männer bei einem bewaffneten Streit zwischen zwei Gruppen verletzt ...
Streit mit Waffen
Drei Verletzte bei Schüssen in Bielefeld
Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Streit zwischen Clans?
Mexiko: Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis
Pentagon-Chef Pete Hegseth will Nidal Hasan (kleines Bild) öffentlich erschießen lassen.
Wer ist Nidal Hasan?
Dieser Mann soll im Livestream erschossen werden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
136.236 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Österreich
ÖGK schickt Tausenden Österreichern Rechnung
127.772 mal gelesen
Durch den Unkostenbeitrag sind laut ÖGK im letzten halben Jahr die Krankentransporte ...
Ausland
Witwe verschenkt ihre Millionen-Villa am Comer See
83.980 mal gelesen
Im malerischen Ort Varenna am Ostufer des Comer Sees wird eine Villa im Wert von mehr als 1,6 ...
Vorarlberg
Letztklassig: Schießevent mit Rendi-Wagner-Puppe
479 mal kommentiert
Rendi-Wagner-Puppe auf dem Schoß einer Strache-Attrappe
Wien
Wirbel um Smartglasses: Jetzt wird Verbot geprüft
316 mal kommentiert
Smartglasses an Schulen? Der Bildungsminister lässt jetzt ein Verbot prüfen. 
Medien
Weißmann-Affäre: „Kronzeugin“ freigestellt
283 mal kommentiert
Der ORF hat jene Mitarbeiterin freigestellt, die Ex-ORF-Generaldirektor Roland Weißmann sexuelle ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf