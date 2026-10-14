„Schmerzhafte Lektion“: Jetzt spricht Hamilton

Beim Rennen in Singapur am Sonntag musste sich Lewis Hamilton mit Rang sechs zufriedengeben. Eine herbe Enttäuschung für den 41-Jährigen – es wäre deutlich mehr drinnen gewesen! „Das Ergebnis entsprach nicht unseren Erwartungen, und das geht auf meine Kappe. Auf einer Strecke, auf der Überholen schwierig ist, muss man etwas anderes versuchen – und ich habe mich für eine Strategie entschieden, die letztlich nicht aufgegangen ist“, gesteht Hamilton.