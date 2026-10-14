„Schmerzhafte Lektion“: Jetzt spricht Hamilton

Es sei eine „schmerzhafte Lektion“, schreibt Lewis Hamilton in den sozialen Medien. Nachdem der Ferrari-Star beim Großen Preis von Singapur die Anweisung seines Teams nicht befolgt und damit wohl einen Podestplatz hergeschenkt hatte, übernimmt der Brite nun die „volle Verantwortung“.
Beim Rennen in Singapur am Sonntag musste sich Lewis Hamilton mit Rang sechs zufriedengeben. Eine herbe Enttäuschung für den 41-Jährigen – es wäre deutlich mehr drinnen gewesen! „Das Ergebnis entsprach nicht unseren Erwartungen, und das geht auf meine Kappe. Auf einer Strecke, auf der Überholen schwierig ist, muss man etwas anderes versuchen – und ich habe mich für eine Strategie entschieden, die letztlich nicht aufgegangen ist“, gesteht Hamilton.
Es sei „eine schmerzhafte Lektion, aber ich übernehme die volle Verantwortung für meine Entscheidungen. In diesem Sport geht nicht jede Entscheidung auf. Es kommt darauf an, Fehler einzugestehen und nach vorne zu blicken“, so der Rekordweltmeister.
Podest hergeschenkt?
Was war passiert? Auf Startposition drei war Hamilton mit gelben Mediums in den Grand Prix von Singapur gegangen. Ein Fehler – denn schon bald war klar, dass „der Rote“ die bessere Wahl war. Hamilton wechselte daher als Erster des Feldes, der Brite war schon ab Runde 19 mit den weichen Reifen unterwegs.
In Runde 39 beorderte die Scuderia schließlich sowohl Hamilton als auch Teamkollege Charles Leclerc an die Box. Während sich der Monegasse frische Reifen abholte, fuhr der Rekordweltmeister jedoch weiter und widersetzte sich der Teamansage. Die Folge: Hamiltons Reifen bauten am Ende des Rennens ab, er musste Kimi Antonelli, Lando Norris und Oscar Piastri vorbeilassen und wurde nur Sechster.
Gespräch angekündigt
„Heute gab es die Möglichkeit, Zweiter und Dritter zu werden, und es ist schade, WM-Punkte auf diese Weise zu verlieren“, schimpfte Teamchef Fred Vasseur und kündigte ein Gespräch mit Hamilton an.
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