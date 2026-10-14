Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Anweisung widersetzt

„Schmerzhafte Lektion“: Jetzt spricht Hamilton

Formel 1
14.10.2026 05:53
Lewis Hamilton sorgte in Singapur für Ärger bei Ferrari.
Lewis Hamilton sorgte in Singapur für Ärger bei Ferrari.(Bild: AP/Ng Han Guan)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Es sei eine „schmerzhafte Lektion“, schreibt Lewis Hamilton in den sozialen Medien. Nachdem der Ferrari-Star beim Großen Preis von Singapur die Anweisung seines Teams nicht befolgt und damit wohl einen Podestplatz hergeschenkt hatte, übernimmt der Brite nun die „volle Verantwortung“.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Beim Rennen in Singapur am Sonntag musste sich Lewis Hamilton mit Rang sechs zufriedengeben. Eine herbe Enttäuschung für den 41-Jährigen – es wäre deutlich mehr drinnen gewesen! „Das Ergebnis entsprach nicht unseren Erwartungen, und das geht auf meine Kappe. Auf einer Strecke, auf der Überholen schwierig ist, muss man etwas anderes versuchen – und ich habe mich für eine Strategie entschieden, die letztlich nicht aufgegangen ist“, gesteht Hamilton.

Es sei „eine schmerzhafte Lektion, aber ich übernehme die volle Verantwortung für meine Entscheidungen. In diesem Sport geht nicht jede Entscheidung auf. Es kommt darauf an, Fehler einzugestehen und nach vorne zu blicken“, so der Rekordweltmeister.

Podest hergeschenkt?
Was war passiert? Auf Startposition drei war Hamilton mit gelben Mediums in den Grand Prix von Singapur gegangen. Ein Fehler – denn schon bald war klar, dass „der Rote“ die bessere Wahl war. Hamilton wechselte daher als Erster des Feldes, der Brite war schon ab Runde 19 mit den weichen Reifen unterwegs.

Lesen Sie auch:
Ferrari-Pilot Lewis Hamilton steht nach dem Singapur-Rennen im Fokus.
Podest hergeschenkt?
F1-Ärger: Ferrari-Boss stinksauer auf Hamilton
12.10.2026
Vettel-Rekord wackelt
So kann Antonelli in Austin F1-Weltmeister werden
12.10.2026
Bei Jubiläumsrennen
Max Verstappen feiert Premierensieg in Singapur
11.10.2026

In Runde 39 beorderte die Scuderia schließlich sowohl Hamilton als auch Teamkollege Charles Leclerc an die Box. Während sich der Monegasse frische Reifen abholte, fuhr der Rekordweltmeister jedoch weiter und widersetzte sich der Teamansage. Die Folge: Hamiltons Reifen bauten am Ende des Rennens ab, er musste Kimi Antonelli, Lando Norris und Oscar Piastri vorbeilassen und wurde nur Sechster.

Gespräch angekündigt
„Heute gab es die Möglichkeit, Zweiter und Dritter zu werden, und es ist schade, WM-Punkte auf diese Weise zu verlieren“, schimpfte Teamchef Fred Vasseur und kündigte ein Gespräch mit Hamilton an.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Formel 1
14.10.2026 05:53
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Freuen Sie sich auf viele neue Funktionen und noch mehr Möglichkeiten zum Austausch. Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
136.236 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Österreich
ÖGK schickt Tausenden Österreichern Rechnung
127.772 mal gelesen
Durch den Unkostenbeitrag sind laut ÖGK im letzten halben Jahr die Krankentransporte ...
Ausland
Witwe verschenkt ihre Millionen-Villa am Comer See
83.980 mal gelesen
Im malerischen Ort Varenna am Ostufer des Comer Sees wird eine Villa im Wert von mehr als 1,6 ...
Vorarlberg
Letztklassig: Schießevent mit Rendi-Wagner-Puppe
479 mal kommentiert
Rendi-Wagner-Puppe auf dem Schoß einer Strache-Attrappe
Wien
Wirbel um Smartglasses: Jetzt wird Verbot geprüft
316 mal kommentiert
Smartglasses an Schulen? Der Bildungsminister lässt jetzt ein Verbot prüfen. 
Medien
Weißmann-Affäre: „Kronzeugin“ freigestellt
283 mal kommentiert
Der ORF hat jene Mitarbeiterin freigestellt, die Ex-ORF-Generaldirektor Roland Weißmann sexuelle ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf