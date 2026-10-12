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Europacup-Woche

Hier sehen Sie LASK, Salzburg und Sturm live im TV

Champions League
12.10.2026 13:24
Der LASK putzt sich raus: Die Linzer empfangen am Mittwoch den FC Liverpool in der Königsklasse.
Der LASK putzt sich raus: Die Linzer empfangen am Mittwoch den FC Liverpool in der Königsklasse.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreich startet in die Europacup-Woche! Der LASK, Salzburg und Sturm sind international gefordert. Auf diese Sender sehen Sie die österreichischen Klubs live im TV ...

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Am Mittwoch, dem 14. Oktober, zeigt CANAL+ das Champions-League-Spiel der Ligaphase zwischen dem LASK und dem FC Liverpool live und exklusiv aus dem Stadion in Linz. Die Sendung startet um 18:00 Uhr, der Anpfiff erfolgt um 18:45 Uhr. Durch den Abend führt Elisabeth Gamauf, als Experten mit an Bord sind Florian Kainz und Peter Stöger. Kommentiert wird die Partie von Thomas Trukesitz und Stefan Oesen. Als Fieldreporter wird sich Johnny Ertl um Interviews mit Spielern und Trainern beider Mannschaft kümmern.

Am Donnerstag ist der Top-Hit FC Salzburg gegen AC Milan ebenfalls auf CANAL+ zu sehen. Die Sendung startet um 18:00 Uhr, der Anpfiff erfolgt um 18:45 Uhr. Die Moderation an diesem Abend übernimmt Amelie Stiefvatter, als Experten stehen ihr Georg Teigl und Robert Almer zur Seite. Kommentiert wird die Partie von Johannes Hofer, Georg Teigl ist dabei zusätzlich als Co-Kommentator im Einsatz und Chris Bauer wird als Fieldreporter Interviews mit den Protagonisten beider Teams führen.

Um 21 Uhr fordert Sturm Graz den Premier-League-Klub Bournemouth – live zu sehen auf ServusTV.

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