Hier sehen Sie LASK, Salzburg und Sturm live im TV

Am Mittwoch, dem 14. Oktober, zeigt CANAL+ das Champions-League-Spiel der Ligaphase zwischen dem LASK und dem FC Liverpool live und exklusiv aus dem Stadion in Linz. Die Sendung startet um 18:00 Uhr, der Anpfiff erfolgt um 18:45 Uhr. Durch den Abend führt Elisabeth Gamauf, als Experten mit an Bord sind Florian Kainz und Peter Stöger. Kommentiert wird die Partie von Thomas Trukesitz und Stefan Oesen. Als Fieldreporter wird sich Johnny Ertl um Interviews mit Spielern und Trainern beider Mannschaft kümmern.