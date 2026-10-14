Maradona-Tod: Lange Haftstrafen gefordert!

Siebenköpfiges Team vor Gericht

Seit April steht ein siebenköpfiges Team aus Ärzten, Psychiatern, Psychologen und Pflegern wegen Maradonas Tod vor Gericht. Sie hatten den Fußballstar in einem von ihm angemieteten Haus nach der Operation betreut. Den Angeklagten wird vorgeworfen, wider besseres Wissen grob nachlässig gehandelt zu haben. Die Angeklagten weisen die Vorwürfe zurück. Auch Maradonas drei Töchter waren immer wieder im Gerichtssaal anwesend.