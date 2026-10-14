Salzburger Lehrer trafen die Stars des FC Bayern

„Ich habe einen total Fußball-verrückten Sohn, der war schon wirklich neidisch“, lacht Gernot Himmelfreundpointner. Der Direktor der Gollinger Volksschule hatte nach dem jüngsten Ausflug mit seinen Lehrerkollegen zu Hause wahrlich viel zu erzählen.

Denn: Die Pädagogen reisten am vergangenen Wochenende nach Augsburg – und waren dort im gleichen Hotel untergebracht wie die Fußballstars des FC Bayern München. Die Kicker residierten dort im Rahmen eines Auswärtsspiels beim FC Augsburg.