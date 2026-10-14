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Im selben Hotel

Salzburger Lehrer trafen die Stars des FC Bayern

Salzburg
14.10.2026 06:00
Zwei Lehrerinnen und ein Kicker: Harry Kane mit Katharina Lechner und Natascha Karisch.
Zwei Lehrerinnen und ein Kicker: Harry Kane mit Katharina Lechner und Natascha Karisch.(Bild: zVg)
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Nikolaus Klinger

Da waren ihre Schüler sicher extrem neidisch! Die Lehrer und Lehrerinnen der Gollinger Volksschule nächtigten bei einem gemeinsamen Ausflug im gleichen Hotel wie die Fußballmannschaft des FC Bayern München. Beim Frühstück liefen die Pädagogen den Stars dann auch tatsächlich in die Arme ... 

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„Ich habe einen total Fußball-verrückten Sohn, der war schon wirklich neidisch“, lacht Gernot Himmelfreundpointner. Der Direktor der Gollinger Volksschule hatte nach dem jüngsten Ausflug mit seinen Lehrerkollegen zu Hause wahrlich viel zu erzählen.

Denn: Die Pädagogen reisten am vergangenen Wochenende nach Augsburg – und waren dort im gleichen Hotel untergebracht wie die Fußballstars des FC Bayern München. Die Kicker residierten dort im Rahmen eines Auswärtsspiels beim FC Augsburg.

„Es war kein extrem luxuriöses Hotel, wir haben es einfach via Internet gebucht“, sagt der Direktor. Er und seine Kollegen staunten jedenfalls nicht schlecht, als zum Frühstück plötzlich die Star-Fußballer am Nebentisch saßen. „Das war ein wirklich lustiger Start in den Morgen“, sagt Himmelfreundpointner.

Torwart Sven Ulreich posierte mit dem Schuldirektor.
Torwart Sven Ulreich posierte mit dem Schuldirektor.(Bild: zVg)

„Sie waren alle wirklich nett“
Die Fußballer rund um den englischen Superstar zeigten sich von ihrer besten Seite. Bereitwillig posierten sie mit den Pädagogen für gemeinsame Fotos und schrieben Autogramm. „Sie waren alle wirklich sehr nett Kerle“, meint der Direktor.

Für die Starkicker war Augsburg – im Gegensatz zur Gollinger Lehrerschaft – allerdings keine Reise wert. Mehr als ein mickriges 2:2-Unentschieden schaute für Kane und Co. nicht heraus.

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