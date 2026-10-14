Auch eine freche Ratte räumte diesmal ab

Den Hauptpreis des Abends holte sich Severin Groebner für sein Programm „Ich bin das Volk“, in dem er auf satirische Weise die Mechanismen autoritärer Macht beleuchtet. Über den Förderpreis durfte sich hingegen Chrissi Buchmasser freuen, die in ihrem zweiten Programm „Zugzwang“ die großen und kleinen Entscheidungen des Lebens aufs Korn nimmt.

Unter den Gästen im Publikum befanden sich Kernölamazone Gudrun Nikodem-Eichenhardt sowie Christian Schwab und Herbert Haider von den Comedy Hirten.

Wer die Verleihung verpasst hat, kann die Gala am 18. Dezember auf ORF 1 nachsehen.