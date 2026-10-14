Austria-Boss: „Sind gerne der eigene Herr im Haus“

Abseits des Platzes kracht es regelmäßig. Was kann man als Verein tun, um das Risiko da zu minimieren?

Viele Gespräche führen. Unsere Fans haben schon gelernt, dass die Austria speziell im Fokus steht. Das letzte mal gab es im Cup-Spiel gegen Sturm Graz Probleme – das ist 12 Jahre her. Bei jedem Bierzelt am Land oder am Salzburger Rudolfskai passiert in einer Nacht mehr als bei uns im gesamten letzten Jahrzehnt. Der Verein ist unser Baby, wir schauen gemeinsam drauf, dass so wenig wie möglich passiert. Und ein Derby ist trotzdem ein Derby, da hängt viel von einzelnen Faktoren wie auch dem Auftreten des Sicherheitsapparates ab.