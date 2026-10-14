Champions League: Belohnung für das LASK-Wunder

Am 9. Oktober 2025 übernahm Didi Kühbauer die am Boden liegenden Linzer, 370 Tage später erlebt der Traditionsklub heute gegen Liverpool einen Meilenstein in der Klubgeschichte. Hinter dieser 180-Grad-Wendung liegt eines der schönsten österreichischen Fußball-Märchen. Erstmals seit 1965 eroberte der LASK die Meisterschaft, holte den Cupsieg und qualifizierte sich nach einem 0:4-Rückstand gegen Celtic für die Champions League. Die Königsklasse als wertvollste Belohnung für das Double-Wunder, ein exklusives Ticket für das Eintauchen in die Elite-Welt der Besten und Reichsten.