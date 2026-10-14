Champions League: Belohnung für das LASK-Wunder

Schöne Worte. Im „Krone“-Interview (siehe Linkbox unten) freut sich Sascha Horvath auf das wohl größte Spiel seines Lebens, dabei sah seine Fußballwelt vor einem Jahr noch alles andere als rosig aus. Damals rangierte der LASK auf dem vorletzten Platz, hatte magere sieben Punkte auf dem Konto. Umso frustrierter zog der Kapitän Bilanz: „Jeder Spieler kickt unter dem Niveau!“
Am 9. Oktober 2025 übernahm Didi Kühbauer die am Boden liegenden Linzer, 370 Tage später erlebt der Traditionsklub heute gegen Liverpool einen Meilenstein in der Klubgeschichte. Hinter dieser 180-Grad-Wendung liegt eines der schönsten österreichischen Fußball-Märchen. Erstmals seit 1965 eroberte der LASK die Meisterschaft, holte den Cupsieg und qualifizierte sich nach einem 0:4-Rückstand gegen Celtic für die Champions League. Die Königsklasse als wertvollste Belohnung für das Double-Wunder, ein exklusives Ticket für das Eintauchen in die Elite-Welt der Besten und Reichsten.
So grell wie heute stand das Linzer Stadion noch nie im Rampenlicht. Der Verein rückt gegen die „Reds“ in ein globales Schaufenster. Dank Liverpools Strahlkraft werden in knapp 200 Länder Bilder vom Duell auf der Gugl ausgestrahlt.
Momente, die alles verändern können. Manchmal reicht auf dieser Bühne ein einziger Geniestreich, um den Marktwert explodieren zu lassen, weltweite Aufmerksamkeit zu generieren und das Fundament für den ganz großen Traumtransfer zu legen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Freuen Sie sich auf viele neue Funktionen und noch mehr Möglichkeiten zum Austausch. Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.