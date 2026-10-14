Nach Kollision im Graben: Heli-Einsatz auf der B39

Dramatische Szenen auf der B39 in NÖ: Am Dienstag kam es zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Fahrzeuggespann mit Anhänger und Hoftrac. Das Auto kam schließlich im Straßengraben zum Stillstand. Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt.
Die Feuerwehren Weinburg und Ober-Grafendorf wurden zur Menschenrettung alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten die beiden Verletzten das Fahrzeug bereits verlassen. Sie wurden vor Ort erstversorgt.
Die Feuerwehrleute unterstützten anschließend den Rettungsdienst und den Notarzt bei der weiteren medizinischen Versorgung und beim Abtransport der Verletzten. Ein Unfallopfer wurde mit dem Notarzthubschrauber, das andere mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach St. Pölten gebracht.
Fahrzeug geborgen, Unfallstelle gereinigt
Nach der Versorgung der Verletzten machten sich die Einsatzkräfte an die Bergung des Unfallfahrzeugs und die Reinigung der Unfallstelle. Während der Arbeiten musste die B39 für den Verkehr gesperrt werden.
Im Einsatz standen die Feuerwehr Weinburg mit zwei Fahrzeugen und elf Mitgliedern sowie die Feuerwehr Ober-Grafendorf, der Rettungsdienst, der Notarzthubschrauber, die Polizei und die Straßenmeisterei. Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang nicht bekannt.
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