Betrug mit Krypto-Währungen: 5 Italiener verhaftet

Nach bisherigen Erkenntnissen veranstaltete die Gruppe Konferenzen in Luxushotels im Trentino, für die auch in sozialen Netzwerken geworben wurde. Dort präsentierten die Verdächtigen ein vermeintlich innovatives Projekt für den Kryptowährungsmarkt und boten technische Geräte an, die auf dem Einsatz Künstlicher Intelligenz basieren sollten. Die Anleger investierten demnach zwischen 4000 und 30.000 Euro. Im Gegenzug seien ihnen unrealistisch hohe Erträge von monatlich oder jährlich 0,8 bis einem Bitcoin in Aussicht gestellt worden. Der Kurs für einen Bitcoin liegt aktuell bei rund 74.500 Euro.