ÖFB-Damen droht Rolle des „unglücklichen Siegers“

Schweiz „keine Übermannschaft“

Barbara Dunst wies darauf hin, dass man es mit „keiner Übermannschaft“ zu tun bekomme. Deren defensive Anfälligkeit wurde beim 7:3-Hinspielsieg nach Rückstand in der 1. Play-off-Runde gegen Underdog Israel deutlich. „Wir können super-selbstbewusst reingehen, müssen an uns glauben und die Schweiz einfach schlagen“, forderte Marie Höbinger.