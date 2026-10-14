ÖFB-Damen droht Rolle des „unglücklichen Siegers“

Das historische erste WM-Ticket ist zum Greifen nah! Nach einem 4:0-Heimerfolg und Gesamt-6:1-Triumph in der 1. Play-off-Runde gegen den Kosovo wartet auf Österreichs Fußball-Damen Anfang Dezember die Schweiz als letzte europäische Hürde. Doch es droht die Rolle des „unglücklichen Siegers“.
ÖFB-Teamchef Lars Söndergaard und seine Spielerinnen sprachen unisono von einer „50:50-Chance“, was auch mit Blick auf die Weltrangliste deutlich wird, wo Österreich als 25. unmittelbar vor der Schweiz liegt.
Schweiz „keine Übermannschaft“
Barbara Dunst wies darauf hin, dass man es mit „keiner Übermannschaft“ zu tun bekomme. Deren defensive Anfälligkeit wurde beim 7:3-Hinspielsieg nach Rückstand in der 1. Play-off-Runde gegen Underdog Israel deutlich. „Wir können super-selbstbewusst reingehen, müssen an uns glauben und die Schweiz einfach schlagen“, forderte Marie Höbinger.
Das WM-Ticket könnte aber auch danach noch nicht fixiert sein, da der schlechteste europäische Play-off-Sieger im Februar 2027 im Interkontinental-Play-off noch antreten und dabei einmal gewinnen muss.
Gibt es Schützenhilfe?
Sollten alle Play-off-Duelle der Papierform nach ausgehen, würde sich Österreich in der Rolle des „unglücklichen Siegers“ befinden. Von Erfolgen von England (gegen die Ukraine), der Niederlande (gegen Slowenien), Norwegen (gegen Wales) und Schweden (gegen Schottland) ist auszugehen.
Deshalb wird die ÖFB-Truppe im Kampf um Schützenhilfe vor allem Finnland (gegen Italien), Portugal (gegen Island) und Polen (gegen Irland) die Daumen drücken, die sich trotz der leichten Außenseiterrolle berechtigte Hoffnungen auf ein Weiterkommen machen dürfen.
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