Musk will Republikaner mit 276 Mio. Dollar retten

Super-PACs als Form der „freien Meinungsäußerung“

Zwar sind einzelne Wahlkampfspenden in den USA auf 3300 Dollar pro Person begrenzt. Schlupflöcher im Wahlkampffinanzierungssystem ermöglichen es politischen Großspendern aber, Beiträge an sogenannte Political Action Committees zu leisten, die Kandidaten unterstützen. Der Oberste Gerichtshof hatte den Weg für die Super-PACs im Jahr 2010 mit einem umstrittenen Urteil frei gemacht. Es basierte auf dem Argument, dass das Recht von Organisationen und Unternehmen auf freie Meinungsäußerung nach dem Ersten Verfassungszusatz nicht beschnitten werden dürfe.