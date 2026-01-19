Musk verdient Jahresgehalt in nur vier Sekunden

Auch politische Macht der Milliardäre wächst

Sorgen macht Oxfam, dass sich die Wirtschaftsmacht der Milliardäre deutlich sichtbar auch in politischer Macht niederschlage. Das sei etwa in den USA zu beobachten, und es höhle die Demokratie immer weiter aus. Das Wirtschaftsmagazin schreibt über den US-Präsidenten: „Donald Trump steht der lukrativsten Präsidentschaft in der amerikanischen Geschichte vor und hat sein Vermögen um Milliarden erhöht, vor allem durch den Handel mit Kryptowährungen.“