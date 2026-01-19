Musk verdient Jahresgehalt in nur vier Sekunden

Die Zahl der Milliardäre wächst einem Bericht der Entwicklungsorganisation Oxfam zufolge. Global gab es demnach Ende 2025 rund 3000 Milliardäre, die zusammen ein Vermögen von ungefähr 15,75 Billionen Euro besitzen – allen voran Elon Musk. Der Tech-Tycoon gilt als der reichste Mensch und wie ein Rechenbeispiel zeigt, verdient er in nur vier Sekunden im weltweiten Vergleich das Jahresgehalt eines Durchschnittsmenschen.
Wie die Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam zum Start des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos am Montag mitteilte, wurden die Milliardäre seit 2020 inflationsbereinigt um mehr als 80 Prozent reicher. Gleichzeitig lebe fast die Hälfte der Erdbevölkerung – das sind fast vier Milliarden Menschen – in Armut, betont Oxfam.
„Keine gute Nachricht für die Welt“
„Wir befinden uns in der Ära der Milliardär*innen – und das ist keine gute Nachricht für die Welt“, kommentiert Charlotte Becker, die Vorständin von Oxfam Deutschland.
Der Reichtum an der Spitze konzentriere sich in nie dagewesenem Tempo, allein im vergangenen Jahr hätten Milliardärinnen und Milliardäre 2,5 Billionen US-Dollar hinzugewonnen. „Das ist so viel wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung besitzt“, sagt Becker.
Vergleich zwischen Musk und Durchschnittsmensch
Elon Musk verdient laut Rechnung von Oxfam in vier Sekunden so viel wie ein Durchschnittsmensch in einem Jahr. Er müsste pro Sekunde mehr als 4500 Dollar verschenken, damit sein Vermögen schrumpfte.
Weitere kuriose Rechenbeispiele:
„Die vier reichsten Männer sind mehr wert als alle Kühe der Welt zusammen.“
„Die Milliardäre dieser Welt könnten mehr als 600 Milliarden Labubu-BlindBoxes kaufen – es würde fast sechs Millionen Jahre dauern, sie alle auszupacken.“ (Blind Boxes sind zufällig verpackte Labubu-Sammlerfiguren.)
„Milliardäre verdienen durchschnittlich 6000 Dollar während eines 20-minütigen Powernaps und 145000 Dollar während eines achtstündigen Schlafs.“
Auch politische Macht der Milliardäre wächst
Sorgen macht Oxfam, dass sich die Wirtschaftsmacht der Milliardäre deutlich sichtbar auch in politischer Macht niederschlage. Das sei etwa in den USA zu beobachten, und es höhle die Demokratie immer weiter aus. Das Wirtschaftsmagazin schreibt über den US-Präsidenten: „Donald Trump steht der lukrativsten Präsidentschaft in der amerikanischen Geschichte vor und hat sein Vermögen um Milliarden erhöht, vor allem durch den Handel mit Kryptowährungen.“
Dem Bericht zufolge investierten 100 milliardenschwere Familien im vergangenen US-Präsidentschaftswahlkampf die Rekordsumme von 2,6 Milliarden Dollar.
Dem Bericht liegen Daten aus verschiedenen Quellen zugrunde. So führte Oxfam etwa „Forbes“-Schätzungen zum Vermögen von Milliardären mit Daten der Weltbank und solchen aus dem UBS-Weltvermögensreport zusammen.
