Mit 93 denkt sie schon länger über ihren Tod nach. Genauer gesagt hat Kim Novak ganz bestimmt Vorstellungen, was nach ihrem Ableben passieren soll: Die Hollywood-Ikone möchte als Baum weiterleben!
Die im Hitchcock-Thriller „Vertigo“ berühmt gewordene Schauspieler will nicht verbrannt werden. Stattdessen soll ihr Körper zu nährstoffreicher Erde werden, aus der ein Baum wachsen kann. „Ich möchte nicht aufhören zu wachsen“. Verriet sie dem Magazin „People“. „Ich möchte glauben, dass ich nach meinem Tod nicht einfach verschwinde, sondern als lebendiges Wesen weiterbestehe.“
Verwandlung in Kompost
Zunächst habe sie eine Feuerbestattung ausgeschlossen. Als Umweltschützerin wolle sie die ökologischen Folgen einer Kremierung vermeiden. Ihre Alternative: Sie möchte in ein Leichentuch gehüllt beerdigt werden, über ihr soll ein Baum gepflanzt werden. Bei ihrer Suche nach einer geeigneten Möglichkeit wurde sie im US-Bundesstaat Washington fündig.
Dort gibt es ein Verfahren, bei dem menschliche Überreste in nährstoffreiche Erde, also Kompost, umgewandelt werden. „Ich habe schon immer eine besondere Verbindung zu Bäumen gespürt“, sagte Novak. Sie seien stille Zeugen des Lebens: „Sie bekommen alles um sich herum mit, aber sie erheben nie ihre Stimme und versuchen auch nicht, etwas zu verändern.“
„Kim-Bäume“ sollen an Herzens-Orten wachsen
Ihre Entscheidung hat Novak bereits vor einigen Jahren in ihrem Testament festgehalten. Ihre Angehörigen sollen nach ihrem Tod Urnen mit ihrer Erde erhalten und diese für gleich mehrere Baumpflanzungen nutzen. Die „Kim-Bäume“ sollen an Orten wachsen, die ihr besonders am Herzen lagen – aber auch in den Gärten von Familie und Freunden.
Mit ihrer ungewöhnlichen Beerdigungsmethode möchte sie auch andere Menschen inspirieren. Der Gedanke, Kompost zu werden, möge zunächst gewöhnungsbedürftig sein, doch Novak sieht darin etwas Tröstliches: „Wenn wir aus unserem Dasein etwas Schönes und Gutes für das Leben schaffen können – was könnte es Besseres geben?“
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