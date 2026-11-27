„Kim-Bäume“ sollen an Herzens-Orten wachsen

Ihre Entscheidung hat Novak bereits vor einigen Jahren in ihrem Testament festgehalten. Ihre Angehörigen sollen nach ihrem Tod Urnen mit ihrer Erde erhalten und diese für gleich mehrere Baumpflanzungen nutzen. Die „Kim-Bäume“ sollen an Orten wachsen, die ihr besonders am Herzen lagen – aber auch in den Gärten von Familie und Freunden.