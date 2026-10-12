„Ortsorganisationen entscheiden bei uns selbst“

Die Bürgermeister- und Gemeinderatswahl 2027 wirft ihre Schatten voraus. So hatte ÖVP-Landesobmann Christoph Zarits in den Raum gestellt, dass bei der SPÖ in der Parteizentrale entschieden werde, wer in den Kommunen antreten würde und welche Themen eingebracht würden. Ebenso meinte er dass „Landeshauptmann Hans Peter Doskozil am liebsten Bürgermeister aller 171 Gemeinden sein würde.“
SPÖ-Landesgeschäftsführer Friedrich Radlspäck reagiert mit deutlichen Worten: „Christoph Zarits sollte sich zunächst mit unserem Parteistatut beschäftigen, bevor er öffentlich Behauptungen über unsere innerparteilichen Entscheidungsprozesse verbreitet.“ Die Kandidaten würde nach einem klar geregelten Verfahren von den zuständigen Mitgliedern gewählt. Die SPÖ-Orts- und Bezirksorganisationen verfügen über eine eigenständige Rechtspersönlichkeit und entsprechende organisatorische Verantwortung – etwas, was es in der ÖVP gar nicht gäbe, so Radlspäck.
„ÖVP betreibt dauerndes Doskozil-Bashing“
Kritik gibt es zudem für das „dauernde Doskozil-Bashing“ der Volkspartei: „Selbst eine Information über Wahlkampfvorbereitungen wird zum Anlass genommen, dem Landeshauptmann etwas zu unterstellen“, so SPÖ-Landesgeschäftsführer Kevin Friedl. Das sage einiges über die politischen Prioritäten der ÖVP-Führung aus.
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