„Ortsorganisationen entscheiden bei uns selbst“

SPÖ-Landesgeschäftsführer Friedrich Radlspäck reagiert mit deutlichen Worten: „Christoph Zarits sollte sich zunächst mit unserem Parteistatut beschäftigen, bevor er öffentlich Behauptungen über unsere innerparteilichen Entscheidungsprozesse verbreitet.“ Die Kandidaten würde nach einem klar geregelten Verfahren von den zuständigen Mitgliedern gewählt. Die SPÖ-Orts- und Bezirksorganisationen verfügen über eine eigenständige Rechtspersönlichkeit und entsprechende organisatorische Verantwortung – etwas, was es in der ÖVP gar nicht gäbe, so Radlspäck.