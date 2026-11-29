„Neusiedler See retten – Welterbe erhalten“: Das ist der Name der Initiative, die am Freitag im Burgenland gegründet wurde.
Ort der Gründung war im Fritz in Weiden am See. Eine kleine, aber feine Runde hatte sich zusammengefunden, um gemeinsam über die Rettung und den Erhalt des Sees zu diskutieren.
Drei Initiatoren gibt es seitens der Initiative. Gerhard Walter Ruscher – sein Boot liegt seit Jahren in Weiden am See im Hafen, Herbert Siegmund, selbst Podersdorfer und am See aufgewachsen und Michael Kienzl, ebenfalls aus Weiden am See. Jeder von ihnen will den See erhalten. Während Siegmund von sechs Wegen spricht den Wasserstand des Steppengewässers dauerhaft zu halten, führen für Ruscher drei Wege zum Erfolg.
Aber egal, ob drei, sechs oder noch mehr: Man möchte gemeinsam auftreten und die Bevölkerung und auch die Politik dazu bringen, endlich etwas zu tun. Denn man ist sich einig: Stirbt der See, stirbt auch die Region. „Wir sind alle mit dem See verbandelt. Einer als Segler, der andere als Unternehmer, der dritte, weil er hier lebt und der vierte als Badegast. Fakt ist, wir müssen eine breite Allianz aufbauen, um die Lebensader Neusiedler See zu retten“, sind sich die Initiatoren einig.
Galionsfigur und weitere Botschafter für Initiative
Als Ehrenpräsident hat man sich Alt-Landeshauptmann Hans Niessl ausgesucht. Er trifft sich morgen mit den drei Herren und steht der Sache äußerst positiv gegenüber. „Auch während meiner aktiven Zeit als Landeshauptmann habe ich eine Initiative für Fremddotationen in den Neusiedler See gestartet“, so Niessl auf Nachfrage. „Es ist nach wie vor notwendig ein schlüssiges und nachhaltiges, ökologisches Konzept auf die Beine zu stellen, um den See nicht austrocknen zu lassen. Das ist sowohl für Flora und Fauna, als auch für den Tourismus notwendig.“
Außerdem hebt er noch den Sport wie etwa das Segeln hervor. „Am Samstag haben wir im Bundesleistungszentrum für Segeln und Surfen in Neusiedl am See 80 Jahre österreichischer Segelverband gefeiert. Man muss sich im Klaren sein, gibt es keinen Neusiedler See, dann können auch junge Talente nicht mehr ausgebildet werden. Und immerhin ist für uns Segeln die erfolgreichste Disziplin bei Olympischen Sommerspielen mit 10 olympische Medaillen, davon fünf Goldmedaillen.“ Neben Niessl sollen weitere Neusiedler See Botschafter aus Sport, Wirtschaft, Kultur und anderen Bereichen gewonnen werden.
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