Aber egal, ob drei, sechs oder noch mehr: Man möchte gemeinsam auftreten und die Bevölkerung und auch die Politik dazu bringen, endlich etwas zu tun. Denn man ist sich einig: Stirbt der See, stirbt auch die Region. „Wir sind alle mit dem See verbandelt. Einer als Segler, der andere als Unternehmer, der dritte, weil er hier lebt und der vierte als Badegast. Fakt ist, wir müssen eine breite Allianz aufbauen, um die Lebensader Neusiedler See zu retten“, sind sich die Initiatoren einig.