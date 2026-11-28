Frank Hoffmann hat Güssing weit über die Landesgrenzen hinaus als Kulturadresse bekannt gemacht, Generationen von Menschen für Kunst und Kultur begeistert und im Südburgenland seine Heimat gefunden. Seit gestern trägt das umfassend modernisierte Kulturzentrum offiziell den Namen des 2022 verstorbenen Schauspielers und langjährigen Intendanten des Güssinger Kultursommers.