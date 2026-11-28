Nach dem Umbau trägt das Kulturzentrum seit Samstag offiziell den Namen des 2022 verstorbenen Schauspielers und langjährigen Intendanten des Güssinger Kultursommers. Eine Büste vor dem Eingang wird an den großartigen Mann erinnern.
Frank Hoffmann hat Güssing weit über die Landesgrenzen hinaus als Kulturadresse bekannt gemacht, Generationen von Menschen für Kunst und Kultur begeistert und im Südburgenland seine Heimat gefunden. Seit gestern trägt das umfassend modernisierte Kulturzentrum offiziell den Namen des 2022 verstorbenen Schauspielers und langjährigen Intendanten des Güssinger Kultursommers.
Die Enthüllung seiner Büste und die Segnung des Hauses bildeten die Höhepunkte des Festakts anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Kulturzentren. Gemeinsam mit Wegbegleitern von Frank Hoffmann, Kunstschaffenden sowie Vertretern aus Kultur, Politik und Gesellschaft wurde das Lebenswerk des bedeutenden Künstlers gewürdigt.
Zu den Ehrengästen zählten Landesrat Leonhard Schneemann, der den erkrankten Landeshauptmann Hans Peter Doskozil vertrat, Landtagspräsidentin a. D. Verena Dunst, Kultur-Burgenland-Geschäftsführerin Claudia Priber, Daniela Hoffmann, Tochter des Verstorbenen, Andreas Vitásek, Intendant des Kultursommers Güssing sowie Bürgermeister Robert Antoni.
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