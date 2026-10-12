Autonomie statt Befehle aus der Parteizentrale

Auch an die Burgenländer richtet er einen klaren Appell: „Machen Sie sich vor Ort ein Bild: Wer hilft, wenn es darauf ankommt? Wer übernimmt Verantwortung im Verein, bei Kulturveranstaltungen oder im Ehrenamt? Sehr oft sind es Funktionäre der ÖVP, die anpacken und für andere da sind.“ Diese Haltung sei essenziell für eine Politik, die nahe bei den Menschen ist und Verantwortung nicht nur verspricht, sondern auch übernimmt: „Gemeinderatswahlen sind keine Landes- oder Bundeswahlen. Es geht um die Anliegen vor unserer Haustür und um Menschen, die sich darum kümmern.“