Oberösterreich wird zur Bühne für das Welterbe

Vorgeschmack ab Dezember 2026

Die offizielle Eröffnung der KulturEXPO 2027geht am 17. April über die Bühne. Bereits im Vorfeld wird es zahlreiche Veranstaltungen geben. Dazu zählen unter anderem die Krippenausstellung im Schlossmuseum, der Zunfttag der Zimmerer in Windischgarsten am 19. März sowie der Liebstattsonntag in Gmunden am 7. März.