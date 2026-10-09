Oberösterreich wird zur Bühne für das Welterbe

Von den Pfahlbauten im Salzkammergut über den Donaulimes bis zu den Buchenurwäldern der Kalkalpen: Kommendes Jahr wirft die OÖ KulturEXPO 2027 ein Licht auf kulturelle Schätze Österreichs. Nun steht das Datum der Eröffnung des Festivals fest, am Montag wird das Gesamtbudget beschlossen.
Die KulturEXPO 2027 rückt im kommenden Jahr das UNESCO-Welterbe und das immaterielle Kulturerbe Oberösterreichs ins Licht.
Im Mittelpunkt stehen die vier Welterbestätten: die prähistorischen Pfahlbauten am Attersee und Mondsee, die Region Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut, der Donaulimes im Donautal sowie die Buchenwälder im Nationalpark Kalkalpen.
Gelebtes Handwerk und Brauchtum
Insgesamt 21 Gemeinden sind zentrale Austragungsorte. Hinzu kommt das immaterielle Kulturerbe, also gelebte Traditionen, Handwerkskünste, Bräuche und kulturelle Ausdrucksformen, die die Identität des Landes prägen. Ein öffentlicher Projekt-Call brachte 160 Einreichungen hervor.
„Unser kulturelles Erbe erzählt von der Geschichte und Identität Oberösterreichs, aber es ist kein abgeschlossenes Kapitel. 17 von einer unabhängigen Jury ausgewählte Call-Projekte, Beiträge von Gemeinden, Vereinen und Institutionen, eigene Programme der Abteilung Kultur sowie Projekte der OÖ Landes-Kultur GmbH in Seewalchen und Mondsee werden im Zuge der OÖ KulturEXPO 2027 umgesetzt und transportieren unser Erbe ins Heute“, schildert Landeshauptmann Thomas Stelzer den Umfang.
Wir zeigen, dass unser Erbe dann lebendig bleibt, wenn Menschen es praktizieren und innovativ weitertragen. Unser Erbe ist ein Geschenk und kein Besitz.
Landeshauptmann Thomas Stelzer
Vorgeschmack ab Dezember 2026
Die offizielle Eröffnung der KulturEXPO 2027geht am 17. April über die Bühne. Bereits im Vorfeld wird es zahlreiche Veranstaltungen geben. Dazu zählen unter anderem die Krippenausstellung im Schlossmuseum, der Zunfttag der Zimmerer in Windischgarsten am 19. März sowie der Liebstattsonntag in Gmunden am 7. März.
Am kommenden Montag soll die Oö. Landesregierung einen weiteren wichtigen Schritt setzen und das Projektbudget sowie die damit verbundenen Mehrjahresverpflichtungen für die OÖ KulturEXPO 2027 beschließen. Anschließend wird die Vorlage dem Oö. Landtag zur Beschlussfassung übermittelt. Für die KulturEXPO ist ein Gesamtbudget von bis zu 8,7 Millionen Euro vorgesehen.
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