Strom weg, Chaos an: Komödie ohne Lichtschalter

Ein Stromausfall, zahlreiche Geheimnisse und ein Abend, der völlig aus dem Ruder läuft: „Komödie im Dunkeln“ begeistert im Linzer Kellertheater mit rasanter Situationskomik und pointenreichem Chaos. Ein Theatervergnügen, bei dem garantiert kein Auge trocken bleibt.
Licht aus, Chaos an! Im Stück „Komödie im Dunkeln“ im Linzer Kellertheater verwandelt ein plötzlicher Stromausfall einen harmlosen Abend in ein irrwitziges Feuerwerk aus Missverständnissen zwischen Kunstsammlern, Verlobten, Nachbarn und Schwiegereltern.
Christine Eder inszenierte „Komödie im Dunkeln“ von Peter Shaffer als temporeiches Theatervergnügen voll Slapstick und überraschenden Wendungen. Das Publikum hat stets einen entscheidenden Wissensvorsprung, der zur Komik reichlich Spannung beisteuert.
Zugleich erlebt man ein spielfreudiges verjüngtes Ensemble, das unter der Leitung von Max Ortner fortsetzt, wofür das Kellertheater geliebt wird: Bestes Boulevardtheater mit perfektem Timing, herrlich schrägen Situationen und jeder Menge Humor.
Auf der Bühne stehen Filipp Peraus (Bildhauer), Julia Augscheller (Clex, Ex-Geliebte), Laura Enzenhofer (Verlobte), Max Ortner/Leo Srajer (Vater), Alexander Knaipp (Nachbar) und Birgit Zamulo (Millionärin).
Termine im Linzer Kellertheater sind schon bis Silvester verfügbar, neuerdings kann man auch online buchen oder auch telefonisch.
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