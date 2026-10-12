Studenten-Demo sorgt für stundenlange Ring-Sperre

Summe soll bis Ende Oktober fixiert sein

Die tatsächliche Summe sollte laut Wissenschaftsministerin Eva Maria Holzleitner (SPÖ) bei einer Regierungsklausur Mitte Oktober fixiert werden, als Termin hat sie zuletzt den 16. oder 17. Oktober genannt. Im Bundeskanzleramt ist man unterdessen weiter bemüht, die Erwartungen herunterzuschrauben. Es gebe Ende der Woche nur ein Treffen der Regierungsspitze, wie es regelmäßig stattfindet, und die Uni-Finanzierung werde dort auch nicht das Hauptthema sein. Bis Ende Oktober muss die Summe jedenfalls laut Gesetz fixiert sein.