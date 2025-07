Ärzte gegen ÖGK: Streit auf Kosten der Patienten

Erst vor wenigen Tagen stemmte sich die Kammer gegen „Parallelstrukturen bei der Telemedizin“. Die ÄK Wien und die ÄK Steiermark fechten gar eine Ausschreibung der ÖGK zur Umsetzung eines telemedizinischen Erstversorgungsangebots rechtlich an. „Wir kritisieren nicht die Technik per se“, erklärt Ärztekammer-Wien-Präsident Johannes Steinhart. Telemedizin könne schließlich die Gesundheitsversorgung verbessern und sei „schon längst in der Medizin integriert“. Aber es würden Doppelgleisigkeiten geschaffen, so die Kritik.