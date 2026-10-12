Brand im Gepäckfach: Airbus muss notlanden

Notfallverfahren eingeleitet

Die Crew konnte die Lage rasch unter Kontrolle bringen. Laut „Bild“-Zeitung wurde ein spezielles Notfallverfahren für Lithium-Batterie-Brände eingeleitet. Diese Akkus gelten als besonders gefährlich, weil sie nach dem Löschen erneut Feuer fangen können.