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Schock für Passagiere

Brand im Gepäckfach: Airbus muss notlanden

Ausland
12.10.2026 10:27
Am Sonntag gab es plötzlich Feueralarm an Bord einer IndiGo-Maschine (hier auf einem ...
Am Sonntag gab es plötzlich Feueralarm an Bord einer IndiGo-Maschine (hier auf einem Archivbild).(Bild: APA/AFP/Niharika KULKARNI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schockmoment für die Passagiere von Flug 6E 6115 von Delhi nach Chennai: Am Sonntag gab es plötzlich Feueralarm an Bord. Der Airbus der indischen Fluggesellschaft IndiGo musste in Hyderabad notlanden.

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Passagiere bemerkten Rauch in der Kabine. Besatzungsmitglieder und Fluggäste stießen schon kurz darauf auf eine brennende Powerbank in einem Gepäckfach. Augenzeugen schilderten die Situation gegenüber indischer Medien als „beängstigend“.

Notfallverfahren eingeleitet
Die Crew konnte die Lage rasch unter Kontrolle bringen. Laut „Bild“-Zeitung wurde ein spezielles Notfallverfahren für Lithium-Batterie-Brände eingeleitet. Diese Akkus gelten als besonders gefährlich, weil sie nach dem Löschen erneut Feuer fangen können.

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Hier ist das brennende Triebwerk deutlich zu erkennen.
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Notlandung nötig
Die Piloten leiteten umgehend eine Notlandung ein und brachten die Maschine sicher in Hyderabad zurück auf den Boden. Verletzte gab es nicht, die Fluggäste kamen mit dem Schrecken davon.

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