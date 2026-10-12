Schock für Passagiere
Brand im Gepäckfach: Airbus muss notlanden
Schockmoment für die Passagiere von Flug 6E 6115 von Delhi nach Chennai: Am Sonntag gab es plötzlich Feueralarm an Bord. Der Airbus der indischen Fluggesellschaft IndiGo musste in Hyderabad notlanden.
Passagiere bemerkten Rauch in der Kabine. Besatzungsmitglieder und Fluggäste stießen schon kurz darauf auf eine brennende Powerbank in einem Gepäckfach. Augenzeugen schilderten die Situation gegenüber indischer Medien als „beängstigend“.
Notfallverfahren eingeleitet
Die Crew konnte die Lage rasch unter Kontrolle bringen. Laut „Bild“-Zeitung wurde ein spezielles Notfallverfahren für Lithium-Batterie-Brände eingeleitet. Diese Akkus gelten als besonders gefährlich, weil sie nach dem Löschen erneut Feuer fangen können.
Notlandung nötig
Die Piloten leiteten umgehend eine Notlandung ein und brachten die Maschine sicher in Hyderabad zurück auf den Boden. Verletzte gab es nicht, die Fluggäste kamen mit dem Schrecken davon.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.