Brisante Chats belasten Trump-Botschafterin

In ihren Finanzangaben vom Februar 2025 meldete Guilfoyle unter anderem einen Bootskredit von 100.000 bis 250.000 Dollar (rund 86.000 bis 214.000 Euro) und eine Hypothek von einer bis fünf Millionen Dollar (rund 856.000 bis 4,28 Millionen Euro). Zugleich gab sie Podcast-Einnahmen von knapp 800.000 Dollar (rund 685.000 Euro) an. Als Vermögenswerte führte sie unter anderem ein Medspa und ein Wodka-Unternehmen an, die jeweils zwischen einer und fünf Millionen Dollar wert sein sollten.