Trump holt Familienclan in Schlüsselpositionen

Countdown zur Amtsübernahme Montag zwölf Uhr mittags. Gleich am ersten Tag will Donald Trump beginnen, alles auf den Kopf zu stellen. Dazu holt er wie ein Monarch auch seinen Familienclan in Schlüsselpositionen. Die meisten der Trump-Dynastie haben Beraterfunktionen. Berater sind oft einflussreicher als Amtsträger, weil sie das Ohr des Präsidenten haben. Wer macht was – und wo? Hier unser großer Überblick.