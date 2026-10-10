„Wer Stromspitzen erzeugt, muss Beitrag leisten“

Die Idee ist: Wenn sich ein Haushalt „netzdienlich verhält, sind die Chancen für eine Einsparung da.“ Wie viel Geld die Österreicher dadurch sparen können, könne man jetzt aber noch nicht sagen, meint Strebl. Und er betont, dass umgekehrt für einen Haushalt gelte: „Wenn er sehr viele Spitzen produziert, wird er einen fairen Beitrag leisten müssen.“ Große Spitzen im Stromverbrauch gibt es zum Beispiel, wenn jemand sein E-Auto lädt oder eine Sauna aufheizt.