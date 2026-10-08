Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fixtarife laufen aus

Über 190.000 Haushalten droht Energiepreisanstieg

Wirtschaft
08.10.2026 15:50
Wer seinen Liefervertrag nicht überprüft, könnte bald deutlich tiefer in die Taschen greifen ...
Wer seinen Liefervertrag nicht überprüft, könnte bald deutlich tiefer in die Taschen greifen müssen.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER / APA / picturedesk.com)
Porträt von Gerald Hofbauer
Von Gerald Hofbauer

Neun von zehn Haushalten haben im Vorjahr einen neuen Energieliefervertrag mit Wechselbonus abgeschlossen. Nach Ablauf der einjährigen Bindung fällt der Bonus weg – und damit droht ein Kostenanstieg von bis zu 500 Euro. Ein Blick in den Vertrag lohnt sich daher jetzt besonders.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Österreichs Haushalte gehen bei Strom, Gas & Co. mehrheitlich auf Nummer sicher. Im Vorjahr wurden fast 90 Prozent der Neuverträge mit Wechselbonus und Bindung abgeschlossen. Bis Anfang 2027 laufen jedoch über 190.000 dieser Vereinbarungen aus – eine Kostenexplosion droht. Im Durchschnitt betrug der jetzt auslaufende (Wechsel-)Bonus nämlich bei Strom 464 Euro, bei Erdgas sogar 617 Euro, errechnete das Online-Vergleichsportal Durchblicker.

Verträge nach einem Jahr unbedingt überprüfen
Wer also im Vorjahr oder Anfang 2026 einen Fixtarif mit Rabatt abgeschlossen hat, sollte unbedingt darauf achten, rechtzeitig auf ein neues Angebot zu wechseln. „Viele Haushalte erinnern sich vor allem an den günstigen Tarifabschluss und bemerken erst spät, dass derselbe Vertrag im zweiten Jahr plötzlich deutlich teurer ist“, betont Stefan Spiegelhofer, Energieexperte von Durchblicker.

Zitat Icon

Viele Haushalte erinnern sich vor allem an den günstigen Tarifabschluss und bemerken erst spät, dass derselbe Vertrag im zweiten Jahr deutlich teurer ist.

Stefan Spiegelhofer, Energieexperte von Durchblicker

Bild: Durchblicker/Sebastian Freiler

Denn der meist hohe Neukundenbonus macht einen Tarif im ersten Jahr oft besonders attraktiv, jedoch kann der Preis ab dem zweiten Jahr bereits deutlich steigen – wenn man nichts tut. Wer Wechselboni nützt, um die Energierechnung zu reduzieren, sollte sich ein Monat vor dem Auslaufen daher eine Erinnerung im Kalender setzen.

Lesen Sie auch:
Die Regierung wollte mit dem „Österreich-Tarif“ günstige Strompreise garantieren, jetzt wird er ...
Sollte Teuerung senken
Stromriese hebt Preis für „Österreich-Tarif“ an
24.09.2026
Erfolge bleiben aus
Trumps Drohungen verteuern den Gaspreis noch mehr
20.08.2026
Wann Sie profitieren
10 Cent pro Kilowattstunde: „Strompreisbremse“ fix
16.09.2026

Online-Portale helfen beim Preisvergleich
Neben einem Anruf beim Strom- oder Gaslieferanten und der Frage, ob man nicht wieder einen günstigen Tarif bekommen könnte, helfen auch Vergleichsportale wie Durchblicker.at, Tarife.at oder e-control.at bei der Suche nach dem besten Angebot.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
08.10.2026 15:50
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Bei der SPÖ ist derzeit kein Ende der Krise in Sicht.
Grüne ziehen vorbei
Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent
Der deutsche Autobauer Porsche setzt an sämtlichen Hebeln an, um Kosten zu sparen (Symbolbild).
Kampf gegen Krise
Porsche setzt auf Stellenabbau und Luxusmodelle
Influencerin Lisa Mantler ist Mama einer Tochter geworden.
„Plötzlich zu viert“
Influencerin Lisa Mantler (24) ist Mama geworden
In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Krimi um Chefin von Wiens Szenelokal „Bettel-Alm“
208.002 mal gelesen
Die bekannte „Bettel-Alm“ gilt als Wiener Szenetreff bei fast allen Besuchern aus den ...
Wien
Schock in Wien: Frau (85) auf Heimweg vergewaltigt
118.353 mal gelesen
Nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung sucht die Wiener Polizei diesen Mann.
Österreich
Der ORF-Akt: „Rolilein Schlaf gut und träum schön“
90.431 mal gelesen
Im Tagebuch der „Kronzeugin“ (Grafik im Hintergrund mit Originalsätzen) kommen die beiden Männer ...
Innenpolitik
Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent
2007 mal kommentiert
Bei der SPÖ ist derzeit kein Ende der Krise in Sicht.
Innenpolitik
FPÖ liebäugelt plötzlich mit den NEOS als Partner
1191 mal kommentiert
Wie viele Gemeinsamkeiten haben FPÖ und NEOS?
Innenpolitik
„Riesenerfolg“: Babler feiert sich & SPÖ in Video
827 mal kommentiert
Andreas Babler ruft in einem Video die SPÖ-Mitglieder zur Einigkeit auf und verweist auf die ...
Mehr Wirtschaft
Fixtarife laufen aus
Über 190.000 Haushalten droht Energiepreisanstieg
Nächster Konkurs
4 Mitarbeiter betroffen: Hausbetreuung ist pleite
Insolvenz in Dornbirn
Bistro-Betreiber mit rund 97.000 Euro im Minus
So funktioniert es
Lidl führt ein neues Punkteprogramm ein
Wirte gesucht
Neuer Mitteltrakt für das Strandbad Klagenfurt
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf