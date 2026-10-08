Über 190.000 Haushalten droht Energiepreisanstieg

Denn der meist hohe Neukundenbonus macht einen Tarif im ersten Jahr oft besonders attraktiv, jedoch kann der Preis ab dem zweiten Jahr bereits deutlich steigen – wenn man nichts tut. Wer Wechselboni nützt, um die Energierechnung zu reduzieren, sollte sich ein Monat vor dem Auslaufen daher eine Erinnerung im Kalender setzen.