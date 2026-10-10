GPS-Tracker führten Polizei zu gestohlenen E-Bikes

Räder konnten geortet werden

„Da die Räder mit einem Ortungssystem versehen waren, konnten diese schlussendlich in Hall in Tirol geortet werden“, berichtete die Polizei am Samstag. Aus rechtlichen Gründen hätten die Räder vorerst nicht an die Geschädigten ausgefolgt werden können. Nähere Angaben dazu machte die Exekutive nicht. Die Räder sehen jedenfalls gesichert worden.