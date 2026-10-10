GPS-Tracker führten Polizei zu gestohlenen E-Bikes

Die moderne Technik machts möglich. Unbekannte Diebe stahlen in den vergangenen Tagen in Innsbruck zwei teure E-Bikes. Dank eines Ortungssystems konnten die Räder schlussendlich in Hall in Tirol lokalisiert und sichergestellt werden.
Irgendwann zwischen vergangenem Samstag und Freitag schlugen die unbekannten Diebe in einem Fahrradraum in der Innsbrucker Innenstadt zu. Die Täter gingen offenbar gezielt vor und schnitten die Schlösser auf, um an die beiden E-Bikes zu gelangen. Der Gesamtwert der gestohlenen Räder liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich.
Räder konnten geortet werden
„Da die Räder mit einem Ortungssystem versehen waren, konnten diese schlussendlich in Hall in Tirol geortet werden“, berichtete die Polizei am Samstag. Aus rechtlichen Gründen hätten die Räder vorerst nicht an die Geschädigten ausgefolgt werden können. Nähere Angaben dazu machte die Exekutive nicht. Die Räder sehen jedenfalls gesichert worden.
Weitere polizeiliche Ermittlungen sind noch im Gange. Von den Tätern fehlt offenbar bisher jede Spur.
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