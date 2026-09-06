Hochwertige E-Bikes aus Tiroler Hotels gestohlen

Die bislang unbekannten Täter dürfte dabei gezielt vorgegangen sein. Insgesamt entstand ein Schaden in der Höhe eines niederen fünfstelligen Eurobetrages. Wer hinter den Diebstählen steckt, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und versucht, die Täter auszuforschen.