Hochwertige E-Bikes aus Tiroler Hotels gestohlen

Unbekannte Diebe schlugen in der Nacht auf Sonntag in Tirol gleich mehrfach zu: Aus mehreren Beherbergungsbetrieben im Bezirk Landeck verschwanden hochwertige E-Bikes. Der Schaden: mehr als 10.000 Euro.
„Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, wurden aus mehreren Beherbergungsbetrieben im Bezirk Landeck mehrere Elektrofahrräder gestohlen“, heißt es seitens der Polizei.
Die bislang unbekannten Täter dürfte dabei gezielt vorgegangen sein. Insgesamt entstand ein Schaden in der Höhe eines niederen fünfstelligen Eurobetrages. Wer hinter den Diebstählen steckt, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und versucht, die Täter auszuforschen.
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