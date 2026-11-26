Tragischer Unfall im oststeirischen Sinabelkirchen: Ein 52-jähriger Landwirt kippte beim Schneeräumen mit einem Hoflader um und wurde unter der Maschine eingeklemmt. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.
Der Wintereinbruch führte am Donnerstag in Sinabelkirchen (Bezirk Weiz) zu einem dramatischen Unfall. Am Nachmittag war ein 52-jähriger Landwirt mit Schneeräumarbeiten auf seinem Hof beschäftigt.
Laut Polizei dürfte der Oststeirer dabei mit seinem Hoflader zu weit rückwärts gefahren und über eine rund 40 Zentimeter hohe Kante geraten sein. Die Arbeitsmaschine kippte nach hinten und überschlug sich.
Der 52-Jährige wurde unter dem Gerät eingeklemmt. Trotz sofort eingeleiteter Erster Hilfe konnte der Notarzt nur mehr den Tod des Landwirts feststellen. Die Angehörigen wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.