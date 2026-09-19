Schumann droht mit Erhöhung per Verordnung

Große Insolvenzen haben den Fonds schnell geleert

Der IEF verfügte Ende 2024 noch über rund 385 Millionen Euro. Für 2026 wurden zunächst rund 226,7 Millionen Euro an Auszahlungen für Insolvenzentgelt prognostiziert. Aktuelle Berichte gehen davon aus, dass die Reserven des Fonds bis Jahresende auf rund 30 Millionen Euro sinken könnten. Für 2027 wird demnach mit einem Leistungsaufwand von rund 350 Millionen Euro gerechnet, während den Ausgaben deutlich geringere Einnahmen gegenüberstehen.

„Der Fonds muss dotiert sein, das ist meine gesetzliche Verpflichtung. Die Sozialpartner verhandeln. Sollte es zu keiner Einigung kommen, wovon ich nicht ausgehe, werde ich – rechtzeitig – eine Verordnung erlassen“, so die Ministerin.