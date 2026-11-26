Österreichs Snowboardstar Anna Gasser ist zum Auftakt ihrer Abschiedssaison ins Finale des Innsbrucker Big-Air-Weltcupbewerbs eingezogen.
Die Kärntner Doppel-Olympiasiegerin kam Donnerstagabend in der Qualifikation am Bergisel auf Rang vier. Damit bestreitet die 35-Jährige am Samstag (ab 19 Uhr) ebenso die Entscheidung der besten zehn wie ihre Teamkollegin Hanna Karrer, die Platz acht belegte. Klare Qualisiegerin wurde die Japanerin Kokomo Murase.
Aufgrund des vielen Schnees war die Anlaufspur für Gasser im ersten Sprung langsam. „Im ersten Sprung habe ich nicht das zeigen können, was ich wollte, weil ich viel zu wenig Speed hatte. Ich habe gewusst, es müssen die nächsten zwei passen“, erklärte Gasser.
Gasser lieferte unter Druck
Im zweiten Durchgang räumte sie 82 Punkte ab, im dritten kamen noch einmal 71 Zähler dazu. 153,0 Punkte reichten für die sichere Finalqualifikation. „Es war wirklich ein Krimi für mich“, meinte Gasser, die sich nun auf ein Finale vor rund 10.000 Fans freuen kann. „Deshalb bin ich so froh, dass es mit der Quali geklappt hat, weil ich unbedingt bei dieser Atmosphäre springen wollte. Das war mein Ziel, bei den Heim-Weltcups das Ganze genießen zu können. Jetzt kann ich es genießen.“
Karrer rettete sich mit einem starken Finaldurchgang, für den sie 85 Punkte erhielt. Mit gesamt 141,25 Zählern schob sich die Steirerin noch in die Top 10. „Ich bin sehr, sehr erleichtert. Ich freue mich riesig auf Samstag, das wird sicher richtig cool“, sagte Karrer. Ihre engere Landsfrau Selin Lakatha verpasste als Quali-13. um 26 Punkte den Sprung ins Finale.
Gleich 30,5 Zähler mehr als Gasser machte Murase. Die Olympiasiegerin von Livigno 2026 exekutierte ihre ersten beiden Sprünge sauber und gewann mit 183,5 Punkten klar vor der Deutschen Annika Morgan (174,25) und der Belgierin Sky Remans (163,5).
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