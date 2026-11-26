Gasser lieferte unter Druck

Im zweiten Durchgang räumte sie 82 Punkte ab, im dritten kamen noch einmal 71 Zähler dazu. 153,0 Punkte reichten für die sichere Finalqualifikation. „Es war wirklich ein Krimi für mich“, meinte Gasser, die sich nun auf ein Finale vor rund 10.000 Fans freuen kann. „Deshalb bin ich so froh, dass es mit der Quali geklappt hat, weil ich unbedingt bei dieser Atmosphäre springen wollte. Das war mein Ziel, bei den Heim-Weltcups das Ganze genießen zu können. Jetzt kann ich es genießen.“