Keine neuen Soldaten

Daraufhin habe Pjöngjang eine Klärung der russischen Südkorea-Politik gefordert. Zudem habe Nordkorea eine russische Bitte auf Eis gelegt, die eigenen Truppen in Russland von etwa 8500 auf 50.000 Soldaten aufzustocken. Die Angaben ließen sich bisher nicht unabhängig überprüfen. Für den Kreml wäre das Ausbleiben des Nachschubs aus der stalinistischen Diktatur ein herber Rückschlag.