Nordkorea gilt als engster Verbündeter Russlands im Ukraine-Krieg. Doch nun dürfte Unmut zwischen Moskau und Pjöngjang herrschen. Nordkorea hat nämlich nach Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes GUR die militärische Zusammenarbeit mit Russland vorübergehend eingeschränkt.
Betroffen gewesen seien Raketen- und Artillerielieferungen sowie russische Militärflüge über Nordkorea, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Auslöser seien Äußerungen des russischen Vize-Außenministers Andrej Rudenko gewesen, Moskau wolle beim Abbau der Spannungen zwischen Nord- und Südkorea helfen.
Keine neuen Soldaten
Daraufhin habe Pjöngjang eine Klärung der russischen Südkorea-Politik gefordert. Zudem habe Nordkorea eine russische Bitte auf Eis gelegt, die eigenen Truppen in Russland von etwa 8500 auf 50.000 Soldaten aufzustocken. Die Angaben ließen sich bisher nicht unabhängig überprüfen. Für den Kreml wäre das Ausbleiben des Nachschubs aus der stalinistischen Diktatur ein herber Rückschlag.
Die Führungen Russlands und Nordkoreas hatten 2024 einen gegenseitigen Verteidigungspakt geschlossen. Nordkorea hat seither Millionen von Artilleriegranaten für den Krieg in der Ukraine geliefert. Zudem sind bereits mehr als 10.000 nordkoreanische Soldatinnen und Soldaten nach Russland entsandt und mehrere Tausend im Ukraine-Krieg getötet worden.
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