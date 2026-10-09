Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zwei Jogger verletzt

Wolf in Griechenland konnte gefasst werden

Ausland
09.10.2026 21:53
Das Tier wird in Schutzzentrum gebracht (Symbolbild).
Das Tier wird in Schutzzentrum gebracht (Symbolbild).(Bild: © William D. Jaynes (BJY) / Danita Delimont)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nachdem er in der Nähe von Athen zwei Jogger angegriffen und leicht verletzt hatte, ist ein Wolf in Griechenland gefangen worden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In der Nacht auf Dienstag betäubte ein Team des europäischen Forschungsprojekts Life Wild Wolf am Fuße der Parnitha-Bergkette nördlich der griechischen Hauptstadt das Tier und fing es ein, teilten die Tierschutzorganisation Callisto und die Naturschutzbehörde Ofypeka am Donnerstagabend mit.

Menschen aus mehreren Dörfern hatten zuvor wegen wiederholter Sichtungen des Tieres die Behörden alarmiert. Der Wolf war den Angaben zufolge schon einmal Mitte August in Varibobi 30 Kilometer nördlich von Athen eingefangen worden. Auch damals war er zuvor mehrfach in dem Gebiet gesichtet worden.

Tier kommt in Schutzzentrum
Das Umweltministerium entschied nun, das Tier erneut einzufangen, nachdem es am 24. September in einem Waldgebiet in Kryoneri einen Jogger angegriffen und leicht verletzt hatte. DNA-Untersuchungen ergaben nun, dass derselbe Wolf bereits am 14. Februar einen Jogger in der Region attackiert hatte. Er soll nun dauerhaft in einem Schutzzentrum der Umweltorganisation Arktouros in Nordgriechenland untergebracht werden.

Lesen Sie auch:
Jener Wolf, der vor Kurzem in Tirol erlegt wurde, trug ein GPS-Halsband. Daher könnte er ...
„Mirco“ trug Halsband
In Tirol erlegtes Tier soll „Forschungswolf“ sein
23.06.2026
Richtiges Verhalten
„Wer hat Angst vor dem bösen Wolf?“
11.02.2023

Mitte August war im Norden Griechenlands bereits eine Wölfin eingefangen worden, die in der Nähe der zweitgrößten Stadt Thessaloniki ein vierjähriges Kind angegriffen und verletzt hatte. Im September vergangenen Jahres hatte ein Wolfsangriff auf ein fünfjähriges Mädchen in einem Urlaubsort auf der Halbinsel Chalkidiki Diskussionen über die wachsende Wolfspopulation in Griechenland ausgelöst. Die Tierschutzorganisation Callisto geht derzeit von 2075 Wölfen aus, die überwiegend im Norden des Landes leben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
09.10.2026 21:53
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf