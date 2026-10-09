Wolf in Griechenland konnte gefasst werden

Mitte August war im Norden Griechenlands bereits eine Wölfin eingefangen worden, die in der Nähe der zweitgrößten Stadt Thessaloniki ein vierjähriges Kind angegriffen und verletzt hatte. Im September vergangenen Jahres hatte ein Wolfsangriff auf ein fünfjähriges Mädchen in einem Urlaubsort auf der Halbinsel Chalkidiki Diskussionen über die wachsende Wolfspopulation in Griechenland ausgelöst. Die Tierschutzorganisation Callisto geht derzeit von 2075 Wölfen aus, die überwiegend im Norden des Landes leben.