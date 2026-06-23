In Tirol erlegtes Tier soll „Forschungswolf“ sein

Wolf war Teil eines wissenschaftlichen Forschungsprojekts

Besonders kritisch bewertet der Verein die Tatsache, dass „Mirco“ Teil eines wissenschaftlichen Forschungsprojekts war und die österreichischen Behörden über dessen Anwesenheit informiert worden sein sollen. Es müsse geklärt werden, ob die im Rahmen der wissenschaftlichen Zusammenarbeit übermittelten Daten möglicherweise direkt oder indirekt zur Lokalisierung des Tieres genutzt wurden. Nach Ansicht der Organisation stellt der Abschuss nicht nur einen problematischen Eingriff in das Wolfsmanagement dar, sondern bedeute auch einen Verlust für die Forschung. In das Projekt seien über Monate erhebliche personelle und finanzielle Ressourcen investiert worden. Mit dem Tod des Tieres seien wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse verloren gegangen.