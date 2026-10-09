Designer Anthony Vaccarello verlässt Saint Laurent

Von Zendaya bis Hailey Bieber, von Bella Hadid bis Rosie Huntington-Whiteley: Die Stars liebten die freizügigen Looks von Anthony Vaccarello. Jetzt gehen das Luxuslabel Saint Laurent und sein Chefdesigner nach zehn gemeinsamen Jahren getrennte Wege.
Saint Laurents Mutterkonzern Kering bestätigte am Freitag den Abgang von Vaccarello als Kreativchef des Modehauses. Eine Neuigkeit, die wohl viele überrascht hat. Denn der 44-jährige Belgier machte Saint Laurent in den letzten zehn Jahren zur Millionen-Marke.
2016 übernahm Vaccarello von Hedi Slimane die kreative Leitung der Damen- und Herrenkollektion von Saint Laurent – und verdoppelte mit seinen Designs den Umsatz des Labels, bevor auch Saint Laurent die Krise in der Luxusbranche in den letzten Jahren zu spüren bekam.
Glamouröse Kollektionen
Vaccarello setzte in seiner Zeit als Kreativchef bei Saint Laurent vor allem auf glamouröse Kollektionen, die seine Models meist auf zentimeterhohen High Heels präsentierten.
Neuinterpretationen klassischer Saint-Laurent-Entwürfe zählten ebenso zu Vaccarellos Steckenpferden wie elegante Damen-Smokings, sexy Spitzenkreationen, aber auch Neuauflagen der berühmten „Saharienne“-Safari-Kleider.
Goldener Abschied
Seine letzte Show für Saint Laurent ließ sich Vaccarello jedenfalls „vergolden“: Sie fand, ganz in Gold getaucht, vor wenigen Tagen vor der Kulisse des Eiffelturms in Paris statt. Und sie kamen alle: Catherine Deneuve, Zoë Kravitz, Kate Moss und Francis Ford Coppola.
Charlotte Gainsbourgh sorgte schließlich mit einem Live-Auftritt für den musikalischen Höhepunkt des Abends.
Wer folgt auf Vaccarello?
Nun endet die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Saint Laurent und Anthony Vaccarello. Wer beim Luxuslabel die kreative Leitung übernimmt, das wurde bislang nicht bekannt gegeben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.