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Ende einer Mode-Ära

Designer Anthony Vaccarello verlässt Saint Laurent

Star-Style
09.10.2026 12:42
Anthony Vaccarello mit Model Hailey Bieber: Saint Laurent und sein Kreativdirektor gehen nun ...
Anthony Vaccarello mit Model Hailey Bieber: Saint Laurent und sein Kreativdirektor gehen nun getrennte Wege.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Jamie McCarthy)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Von Zendaya bis Hailey Bieber, von Bella Hadid bis Rosie Huntington-Whiteley: Die Stars liebten die freizügigen Looks von Anthony Vaccarello. Jetzt gehen das Luxuslabel Saint Laurent und sein Chefdesigner nach zehn gemeinsamen Jahren getrennte Wege.

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Saint Laurents Mutterkonzern Kering bestätigte am Freitag den Abgang von Vaccarello als Kreativchef des Modehauses. Eine Neuigkeit, die wohl viele überrascht hat. Denn der 44-jährige Belgier machte Saint Laurent in den letzten zehn Jahren zur Millionen-Marke.

2016 übernahm Vaccarello von Hedi Slimane die kreative Leitung der Damen- und Herrenkollektion von Saint Laurent – und verdoppelte mit seinen Designs den Umsatz des Labels, bevor auch Saint Laurent die Krise in der Luxusbranche in den letzten Jahren zu spüren bekam.

Rosie Huntington-Whiteley zählte zu den Fans von Anthony Vaccarellos Kreationen.
Rosie Huntington-Whiteley zählte zu den Fans von Anthony Vaccarellos Kreationen.(Bild: APA-Images / Action Press / Laurent VU)
Auch Zoe Saldana schlüpfte gern in sexy Looks von Saint Laurent und saß zuletzt noch im ...
Auch Zoe Saldana schlüpfte gern in sexy Looks von Saint Laurent und saß zuletzt noch im September in der Front Row von Vaccarellos Show.(Bild: APA-Images / Action Press / Laurent VU)

Glamouröse Kollektionen
Vaccarello setzte in seiner Zeit als Kreativchef bei Saint Laurent vor allem auf glamouröse Kollektionen, die seine Models meist auf zentimeterhohen High Heels präsentierten. 

Neuinterpretationen klassischer Saint-Laurent-Entwürfe zählten ebenso zu Vaccarellos Steckenpferden wie elegante Damen-Smokings, sexy Spitzenkreationen, aber auch Neuauflagen der berühmten „Saharienne“-Safari-Kleider.

Für Anthony Vaccarello ist bei Saint Laurent der letzte Vorhang gefallen.
Für Anthony Vaccarello ist bei Saint Laurent der letzte Vorhang gefallen.(Bild: AFP/BERTRAND GUAY)

Goldener Abschied
Seine letzte Show für Saint Laurent ließ sich Vaccarello jedenfalls „vergolden“: Sie fand, ganz in Gold getaucht, vor wenigen Tagen vor der Kulisse des Eiffelturms in Paris statt. Und sie kamen alle: Catherine Deneuve,  Zoë Kravitz, Kate Moss und Francis Ford Coppola.

Für seine letzte Show schickte Vaccarello seine Models vor der Kulisse des Eiffelturms auf den ...
Für seine letzte Show schickte Vaccarello seine Models vor der Kulisse des Eiffelturms auf den Laufsteg.(Bild: AP/Teresa Suarez)
Und tauchte nicht nur die Szene, sondern auch seine Kreationen in leuchtendes Gold.
Und tauchte nicht nur die Szene, sondern auch seine Kreationen in leuchtendes Gold.(Bild: AP/Teresa Suarez)

Charlotte Gainsbourgh sorgte schließlich mit einem Live-Auftritt für den musikalischen Höhepunkt des Abends.

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Wer folgt auf Vaccarello?
Nun endet die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Saint Laurent und Anthony Vaccarello. Wer beim Luxuslabel die kreative Leitung übernimmt, das wurde bislang nicht bekannt gegeben.

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