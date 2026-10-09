Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Mission

NASA sucht mit Hilfe aus Österreich Sternenstaub

Wissen
09.10.2026 12:05
Das PUFFINS-Teleskop vor einer Infrarotaufnahme des Zentrums unserer Milchstraße
Das PUFFINS-Teleskop vor einer Infrarotaufnahme des Zentrums unserer Milchstraße(Bild: NASA | SFL Missions Inc./PUFFINS Team (Teleskop) & NASA/JPL-Caltech/S. Stolovy (Milchstraße))
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mithilfe einer Sonde namens PUFFINS (Polarimetry in the Ultraviolet to Find Features in INterStellar dust) wird die NASA ab 2030 70 Sterne genauer unter die Lupe nehmen: Das Ziel ist es, auf Basis von Schwankungen des erdnah festzustellenden Lichts auf zwischen Sternen befindlichen Staub rückzuschließen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

An der Mission sind mit dem Grazer Institut für Weltraumforschung (IWF), der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und Silicon Austria Labs auch Institutionen und Forschende aus Österreich beteiligt, teilte das IWF mit.

Interstellarer Staub mache in etwa ein Prozent der sichtbaren Masse der Milchstraße aus. Außerdem ließen sich mit dem Gerät auch flüchtige Atmosphären von Exoplaneten im UV-Bereich unter die Lupe nehmen. Das Herzstück von PUFFINS ist ein spezielles Teleskop mit einem Durchmesser von nur 24 Zentimetern, das ultraviolettes Licht von fernen Sternen einfängt. 

Zitat Icon

PUFFINS wird uns dabei helfen, den Staub zwischen den Sternen zu verstehen. 

IWF-Ingenieur Sreejith Aickara Gopinathan

PUFFINS kann die kleinsten Korngrößen untersuchen, die für optische und Infrarot-Teleskope unsichtbar sind. „Der Messbereich ist kleiner als etwa 50 Nanometer, das entspricht ungefähr der Größe eines Erkältungsvirus“, sagt Ambily Suresh, Wissenschaftlerin bei Silicon Austria Labs und Mitglied im PUFFINS-Wissenschaftsteam.

Lesen Sie auch:
Astronom Peter Habison weiß, welch spektakuläre Bilder aus den Tiefen des Universums das neue ...
Krone Plus Logo
Astronom erklärt es
Super-Teleskop soll dunkelste Geheimnisse lüften
30.08.2026
„Anders als gedacht“
„Webb“-Teleskop entdeckt bislang fernste Galaxie
05.02.2026

Neben dem primären Forschungsziel – der Untersuchung des interstellaren Mediums – kann PUFFINS auch die Atmosphären von Exoplaneten, also von Planeten, die andere Sterne als unsere Sonne umkreisen, charakterisieren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wissen
09.10.2026 12:05
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Ungewöhnliche Geburt
Seepferdchen-Papa bringt Hunderte Babys zur Welt
Trauerndes Tier
Delfin-Mama trägt totes Kalb tagelang durchs Meer
Flug klappt trotzdem
Chinesische Rakete wird von Blitz getroffen
Schwarmintelligenz
Tausende Ameisen bilden lebende Brücke über Bach
Zeitraffer-Aufnahmen
ESA-Astronautin filmt tanzende Nordlichter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Schock in Wien: Frau (85) auf Heimweg vergewaltigt
123.027 mal gelesen
Nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung sucht die Wiener Polizei diesen Mann.
Society International
Ralf Moeller und Co.: Liebe kennt kein Alter
99.613 mal gelesen
Ralf Moeller und Laura Engelmann gemeinsam in Wien.
Stars & Society
„Forsthaus Rampensau“: Klassiker wieder mit dabei!
91.182 mal gelesen
„Forsthaus Rampensau“: Auch die Kandidaten und Kandidatinnen der Staffel 5 müssen durch das ...
Innenpolitik
Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent
2105 mal kommentiert
Bei der SPÖ ist derzeit kein Ende der Krise in Sicht.
Innenpolitik
Stocker: „Neuwahlen sehe ich aktuell nicht!“
1114 mal kommentiert
Bundeskanzler Stocker im Gespräch mit der „Krone“
Innenpolitik
Andreas Babler eint die SPÖ – gegen sich
794 mal kommentiert
Am Ende eint Babler doch noch die Partei ...
Mehr Wissen
Neue Mission
NASA sucht mit Hilfe aus Österreich Sternenstaub
Mysteriöse Grube
NASA will verborgene Höhle auf dem Mond vermessen
Technik aus dem Takt
Wegen Computer-Chaos: Schaltsekunde droht Aus
Krone Plus Logo
Smartwatch und Co.
Wie zuverlässig messen Wearables Ihren Schlaf?
Code für Mondlandung
Software-Pionierin Margaret Hamilton verstorben
Top Gutscheine
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf