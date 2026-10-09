NASA sucht mit Hilfe aus Österreich Sternenstaub

Interstellarer Staub mache in etwa ein Prozent der sichtbaren Masse der Milchstraße aus. Außerdem ließen sich mit dem Gerät auch flüchtige Atmosphären von Exoplaneten im UV-Bereich unter die Lupe nehmen. Das Herzstück von PUFFINS ist ein spezielles Teleskop mit einem Durchmesser von nur 24 Zentimetern, das ultraviolettes Licht von fernen Sternen einfängt.