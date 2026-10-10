Als sich Kärnten für seine Zukunft entschieden hat

1919 kam erstmals die Idee auf, die Menschen selbst über die Grenze entscheiden zu lassen.

Für die Vorbereitung der Volksabstimmung und die Propaganda wurde der Kärntner Heimatdienst gegründet. Ein „Wahlkampf“ mit Plakaten und Flugblättern folgte: Sechs Millionen Stück pro-österreichische Propagandaschriften wurden in den Kärntner Druckereien hergestellt!

Grüne Zettel in der Überzahl

Am 10. Oktober 1920 öffneten um 7 Uhr 97 Wahllokale. 59 Prozent stimmten für den Verbleib bei Österreich. Da 22.025 grüne Zettel abgegeben wurden, müssen, so Historiker Wilhelm Wadl im Buch „Der 10. Oktober 1920 – Kärntens Tag der Selbstbestimmung“, mindestens 10.500 Kärntner mit slowenischer Umgangssprache für Österreich votiert haben.