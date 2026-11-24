Da ein Weiterfahren der Fahrzeuge sicherheitsgefährdend gewesen wäre, wurde die Zulassung beider Lkw vorläufig aufgehoben sowie die Kennzeichen und Zulassungsscheine abgenommen. Darüber hinaus wurde auch eine Sicherheitsleistung in der Höhe eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages eingehoben. Auch die BH Völkermarkt wurde im Zuge einer Anzeigenerstattung hinzugezogen.