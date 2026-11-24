Nicht mehr weiterfahren durften Dienstagfrüh zwei slowenische Lkw mit Sattelanhänger. Polizeibeamte zogen sie im Zuge einer Kontrolle auf der B70 Packer Straße im Bezirk Völkermarkt aus dem Verkehr.
Satte 189 Übertretungen stellten Polizeibeamte bei zwei slowenischen Lkw mit Sattelanhänger bei einer Schwerverkehrskontrolle fest. Beide Fahrzeuge waren mit Rundholz beladen und wurden am Dienstagfrüh gegen 8 Uhr auf der B70 Packer Straße im Bezirk Völkermarkt gestoppt.
Bei der Kontrolle stellten die zuständigen Beamten eine lange Liste an Mängel fest: insgesamt 189 Übertretungen nach dem Kraftfahrgesetz. Diese betreffen sowohl die Ladungssicherung, Lenk- und Ruhezeiten, technische Mängel sowie die Überladung.
Da ein Weiterfahren der Fahrzeuge sicherheitsgefährdend gewesen wäre, wurde die Zulassung beider Lkw vorläufig aufgehoben sowie die Kennzeichen und Zulassungsscheine abgenommen. Darüber hinaus wurde auch eine Sicherheitsleistung in der Höhe eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages eingehoben. Auch die BH Völkermarkt wurde im Zuge einer Anzeigenerstattung hinzugezogen.
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