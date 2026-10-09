Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mysteriöse Grube

NASA will verborgene Höhle auf dem Mond vermessen

Wissen
09.10.2026 11:17
Unter Marius-Hills-Grube (schwarz) auf der Mondoberfläche wird eine große unterirdische Höhle ...
Unter Marius-Hills-Grube (schwarz) auf der Mondoberfläche wird eine große unterirdische Höhle vermutet.(Bild: NASA/GSFC/Arizona State University)
Porträt von Wilhelm Eder
Von Wilhelm Eder

Gibt es geheime unterirdische Höhlen auf dem Mond? Die NASA hat ein neues Programm ins Leben gerufen, um dies herauszufinden. In solchen Höhlen könnten Astronauten zukünftiger Missionen Schutz vor kosmischer Strahlung und den drastischen Temperaturschwankungen suchen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Obwohl wir ihn fast jede Nacht am Himmel sehen, birgt der Erdtrabant nach wie vor zahlreiche Geheimnisse. Eines davon ist eine große unterirdische Höhle oder ein möglicherweise von urzeitlicher Lava geformter Hohlraum, von dem Wissenschaftler glauben, dass er sich hinter einer Grube auf der Mondoberfläche erstreckt.

Japanische Sonde entdeckte die Grube
Ziel der Untersuchung wird die Marius-Hill-Grube sein, die anno 2009 vom japanischen Mondorbiter „Kaguya“ entdeckt wurde. Auf Bildern der Sonde ist die mysteriöse Grube deutlich zu erkennen. Man vermutet, dass es sich dabei um mehr handelt als nur um ein großes Loch in der Oberfläche des Mondes, berichtet die NASA auf ihrer Website.

Unterirdische Höhle unter der Grube?
Sie halten es für möglich, dass die Grube mit einer riesigen unterirdischen Höhle verbunden ist, die wahrscheinlich durch Lavaströme in ferner Vergangenheit entstanden ist. Sollte dies tatsächlich zutreffen, könnte dies auch Aufschluss über die Geschichte der vulkanischen Aktivität auf dem Mond geben, so die NASA-Experten.

Lesen Sie auch:
„Seltenes Ereignis“
NASA-Forscher entdecken neuen riesigen Mondkrater
17.09.2026
Fast 20 Meter breit
SpaceX-Raketenteil hinterlässt neuen Mondkrater
19.08.2026

Die Geschichte des Mondes beginnt vor etwa 4,5 Milliarden Jahren und wird heute durch die sogenannte Kollisionstheorie (Giant Impact Hypothesis) erklärt. Demnach kollidierte ein marsgroßer Protoplanet namens Theia in der Frühphase unseres Sonnensystems mit der noch jungen Erde. Bei diesem gewaltigen Zusammenstoß wurden riesige Mengen an Mantelmaterial und Gestein der Erde im Weltall pulverisiert. Aus diesen Trümmern formte sich dann innerhalb kürzester Zeit der Mond.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wissen
09.10.2026 11:17
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Mond
NASA
Höhle
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Ungewöhnliche Geburt
Seepferdchen-Papa bringt Hunderte Babys zur Welt
Trauerndes Tier
Delfin-Mama trägt totes Kalb tagelang durchs Meer
Flug klappt trotzdem
Chinesische Rakete wird von Blitz getroffen
Schwarmintelligenz
Tausende Ameisen bilden lebende Brücke über Bach
Zeitraffer-Aufnahmen
ESA-Astronautin filmt tanzende Nordlichter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Schock in Wien: Frau (85) auf Heimweg vergewaltigt
122.841 mal gelesen
Nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung sucht die Wiener Polizei diesen Mann.
Society International
Ralf Moeller und Co.: Liebe kennt kein Alter
98.224 mal gelesen
Ralf Moeller und Laura Engelmann gemeinsam in Wien.
Stars & Society
„Forsthaus Rampensau“: Klassiker wieder mit dabei!
91.055 mal gelesen
„Forsthaus Rampensau“: Auch die Kandidaten und Kandidatinnen der Staffel 5 müssen durch das ...
Innenpolitik
Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent
2105 mal kommentiert
Bei der SPÖ ist derzeit kein Ende der Krise in Sicht.
Innenpolitik
Stocker: „Neuwahlen sehe ich aktuell nicht!“
1111 mal kommentiert
Bundeskanzler Stocker im Gespräch mit der „Krone“
Innenpolitik
Andreas Babler eint die SPÖ – gegen sich
794 mal kommentiert
Am Ende eint Babler doch noch die Partei ...
Mehr Wissen
Mysteriöse Grube
NASA will verborgene Höhle auf dem Mond vermessen
Technik aus dem Takt
Wegen Computer-Chaos: Schaltsekunde droht Aus
Krone Plus Logo
Smartwatch und Co.
Wie zuverlässig messen Wearables Ihren Schlaf?
Code für Mondlandung
Software-Pionierin Margaret Hamilton verstorben
Anfälligkeit höher
Wie TikTok & Co. auf junge Leute mit ADHS wirken
Top Gutscheine
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf