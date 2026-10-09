NASA will verborgene Höhle auf dem Mond vermessen

Japanische Sonde entdeckte die Grube

Ziel der Untersuchung wird die Marius-Hill-Grube sein, die anno 2009 vom japanischen Mondorbiter „Kaguya“ entdeckt wurde. Auf Bildern der Sonde ist die mysteriöse Grube deutlich zu erkennen. Man vermutet, dass es sich dabei um mehr handelt als nur um ein großes Loch in der Oberfläche des Mondes, berichtet die NASA auf ihrer Website.