NASA will verborgene Höhle auf dem Mond vermessen

Gibt es geheime unterirdische Höhlen auf dem Mond? Die NASA hat ein neues Programm ins Leben gerufen, um dies herauszufinden. In solchen Höhlen könnten Astronauten zukünftiger Missionen Schutz vor kosmischer Strahlung und den drastischen Temperaturschwankungen suchen.
Obwohl wir ihn fast jede Nacht am Himmel sehen, birgt der Erdtrabant nach wie vor zahlreiche Geheimnisse. Eines davon ist eine große unterirdische Höhle oder ein möglicherweise von urzeitlicher Lava geformter Hohlraum, von dem Wissenschaftler glauben, dass er sich hinter einer Grube auf der Mondoberfläche erstreckt.
Japanische Sonde entdeckte die Grube
Ziel der Untersuchung wird die Marius-Hill-Grube sein, die anno 2009 vom japanischen Mondorbiter „Kaguya“ entdeckt wurde. Auf Bildern der Sonde ist die mysteriöse Grube deutlich zu erkennen. Man vermutet, dass es sich dabei um mehr handelt als nur um ein großes Loch in der Oberfläche des Mondes, berichtet die NASA auf ihrer Website.
Unterirdische Höhle unter der Grube?
Sie halten es für möglich, dass die Grube mit einer riesigen unterirdischen Höhle verbunden ist, die wahrscheinlich durch Lavaströme in ferner Vergangenheit entstanden ist. Sollte dies tatsächlich zutreffen, könnte dies auch Aufschluss über die Geschichte der vulkanischen Aktivität auf dem Mond geben, so die NASA-Experten.
Die Geschichte des Mondes beginnt vor etwa 4,5 Milliarden Jahren und wird heute durch die sogenannte Kollisionstheorie (Giant Impact Hypothesis) erklärt. Demnach kollidierte ein marsgroßer Protoplanet namens Theia in der Frühphase unseres Sonnensystems mit der noch jungen Erde. Bei diesem gewaltigen Zusammenstoß wurden riesige Mengen an Mantelmaterial und Gestein der Erde im Weltall pulverisiert. Aus diesen Trümmern formte sich dann innerhalb kürzester Zeit der Mond.
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